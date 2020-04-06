СБУ разоблачила российскую ботоферму, которая распространяла фейки о коронавирусе

Организаторы ботофермы находились в одном из бизнес-центров Днепра. Злоумышленники через ботоферму распространяли фейковую информацию о COVID-19. А руководили их деятельностью из России.

По данным СБУ, ботоферма создавала и руководила учетными записями граждан Украины в социальных сетях, которые содержали ложные персональные данные. Мощность "фермы" – более 5 тысяч ботов.

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Организаторы через запрещенные в Украине российские небанковские платежные системы приобрели оборудование и специализированное программное обеспечение. Они также использовали сим-карты украинских операторов и proxy-серверы отечественного сегмента интернет.

В результате анализа контента, который распространяла ботоферма, правоохранители обнаружили публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и захвата государственной власти. Также боты распространяли неправдивую информацию о ситуации в Украине из-за пандемии коронавируса.

СБУ разоблачила ботоферму / Фото: СБУ

Следователи СБУ открыли уголовное производство по статье "действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти".

Смотрите видео: СБУ разоблачила ботоферму, через которую распространялись фейки о коронавирусе

Что такое ботоферма?

Слово "бот" – сокращение от слова "робот". Это аккаунт несуществующего человека, с помощью которого распространяется та или иная информация. Площадка, которая служит для этой цели, называется ботофермой.



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