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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      СБУ разоблачила российскую ботоферму, которая распространяла фейки о коронавирусе

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      СБУ разоблачила пророссийскую ботоферму / СБУ

      Организаторы ботофермы находились в одном из бизнес-центров Днепра. Злоумышленники через ботоферму распространяли фейковую информацию о COVID-19. А руководили их деятельностью из России.

      По данным СБУ, ботоферма создавала и руководила учетными записями граждан Украины в социальных сетях, которые содержали ложные персональные данные. Мощность "фермы" – более 5 тысяч ботов.

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      Организаторы через запрещенные в Украине российские небанковские платежные системы приобрели оборудование и специализированное программное обеспечение. Они также использовали сим-карты украинских операторов и proxy-серверы отечественного сегмента интернет.

      В результате анализа контента, который распространяла ботоферма, правоохранители обнаружили публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и захвата государственной власти. Также боты распространяли неправдивую информацию о ситуации в Украине из-за пандемии коронавируса.

      СБУ разоблачила ботоферму / Фото: СБУ

      Следователи СБУ открыли уголовное производство по статье "действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти".

      Смотрите видео: СБУ разоблачила ботоферму, через которую распространялись фейки о коронавирусе

      Что такое ботоферма?
      Слово "бот" – сокращение от слова "робот". Это аккаунт несуществующего человека, с помощью которого распространяется та или иная информация. Площадка, которая служит для этой цели, называется ботофермой.


      Новые ограничения из-за карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Днепра СБУ Фейки про коронавирус Коронавирус в Украине Криминальные новости
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