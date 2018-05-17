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СБУ разоблачила типографию в Украине, в которой изготавливали символику к российскому ЧМ-2018

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СБУ разоблачила типографию в Украине, в которой изготавливали символику к российскому ЧМ-2018
СБУ разоблачила типографию в Украине, в которой изготавливали символику к российскому ЧМ-2018

Сотрудники Службы безопасности Украины остановили распространение антиукраинской печатной продукции в интересах страны-агрессора. Силовики разоблачили изготовление календарей к ЧМ-2018 с изображением карты РФ с аннексированным Крымом.

Эту продукцию собирались продавать по всей территории Украины, передает пресс-центр СБУ.

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Правоохранительные органы задокументировали факт изготовления на одном из частных полиграфических предприятий Украины календарей футбольных игр ЧМ-2018 с изображением карты РФ с временно оккупированной территорией АР Крым. По информации спецслужбы, указанные календари должны были поступить в розничную продажу по всей территории нашего государства,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники СБУ изымают напечатанную партию антиукраинской продукции.

Сейчас продолжаются следственные действия.

чс-2018 у Росії, карта, Крим
Всю напечатанную партию силовики изымут

Теги: Новости России Новости Украины Новости политики СБУ Аннексия Крыма Чемпионат мира по футболу - 2018
Источник: 24 Канал
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