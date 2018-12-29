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      СБУ разоблачила вымогательство денег у владельцев банка в Киеве людьми общественной организации

      61 Читати новину українською
      СБУ
      СБУ

      Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили руководителя псевдо-общественной организации на вымогательстве денег с бывших владельцев одного из киевских банков.

      Об этом сообщает пресс-служба СБУ Украины.

      Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники зарегистрировали общественную организацию, созданную якобы для защиты прав вкладчиков банка, в который была введена временная администрация. На самом деле, дельцы планировали через задействование компромата вернуть близким родственникам и, за определенный процент, большим вкладчикам банка, деньги, которые "зависли" на счетах и депозитах учреждения.

      Дельцы с привлечением некоторых сотрудников банка в течение девяти месяцев с помощью специальных технических средств снятия информации фиксировали материалы для шантажа бывших владельцев.

      Сотрудники СБУ Украины задокументировали факт вымогательства основателем "общественной организации" 4,2 миллионов гривен в обмен на уничтожение компрометирующих данных.

      Правоохранители задержали руководителя ОО в одном из столичных офисов согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины при получении всей суммы неправомерной выгоды.

      Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, открытом по ст. 189 и ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

      Теги: Новости Украины СБУ
      Источник: 24 Канал
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