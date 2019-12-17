СБУ сообщила о подозрении "юристке", которая обвиняется в содействии пыткам украинских военных

Следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении бывшей работнице "верховного суда" донецких боевиков в содействии деятельности террористической организации. Ее, в частности, обвиняют в содействии издевательствам над украинскими военными.

Женщине грозит до 15 лет за решеткой, сообщает Служба безопасности Украины.

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В течение трех лет сообщница боевиков работала в так называемом "судебном департаменте" боевиков, где отвечала за исполнением "приговоров" для украинских военнопленных.

Затем она вместе с мужем перебралась в Киев, где выяснилось, что криминал является их "семейной традицией". Сейчас муж пособницы террористов находится под стражей за рейдерство,

– сообщает СБУ.

После задержания мужа сообщница боевиков успела убежать и скрывается на оккупированных территориях Донбасса. Впрочем, заверили в Службе безопасности, за совершенные преступления женщине придется отвечать перед настоящим судом.