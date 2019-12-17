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      СБУ сообщила о подозрении "юристке", которая обвиняется в содействии пыткам украинских военных

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      Сотруднице "суда" боевиков грозит 15 лет заключения от настоящего суда / vesti.ua

      Следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении бывшей работнице "верховного суда" донецких боевиков в содействии деятельности террористической организации. Ее, в частности, обвиняют в содействии издевательствам над украинскими военными.

      Женщине грозит до 15 лет за решеткой, сообщает Служба безопасности Украины.

      К слову: Боевика, спокойно разгуливал по Киеву и следил за нардепом, приговорили к 9 годам

      В течение трех лет сообщница боевиков работала в так называемом "судебном департаменте" боевиков, где отвечала за исполнением "приговоров" для украинских военнопленных.

      Затем она вместе с мужем перебралась в Киев, где выяснилось, что криминал является их "семейной традицией". Сейчас муж пособницы террористов находится под стражей за рейдерство,
      – сообщает СБУ.

      После задержания мужа сообщница боевиков успела убежать и скрывается на оккупированных территориях Донбасса. Впрочем, заверили в Службе безопасности, за совершенные преступления женщине придется отвечать перед настоящим судом.

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Оккупированные территории Служба безопасности Украины СБУ Украинцы в плену РФ Война на Донбассе Пророссийские боевики
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