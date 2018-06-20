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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

СБУ в 7 раз чаще "борется" с коррупцией, чем с террористами, – Шабунин

11 Читати новину українською
СБУ
СБУ / dw.com

В СБУ нужно забрать право вмешиваться в экономическую, хозяйственную деятельность предприятий, а тем более заниматься борьбой с коррупцией, потому что они этим не занимаются. Они просто давят на бизнес.

Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

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"Я напомню цифру, которая лично меня до сих пор поражает. В 7 раз больше офицеров СБУ борются с коррупцией (как они это делают – не знаю), чем с террористами. И эта цифра поражает всех, в том числе и нардепов. И все соглашаются, что в СБУ нужно забрать эти полномочия. В чем сейчас манипуляция? В той редакции закона, которую прописал комитет, действительно, соответствующих полномочий СБУ в рамочном законе о нацбезопасности не имеет. Однако комитетом были отвергнуты поправки, которые забирали те же полномочия из специального закона, закона о СБУ. Если эти поправки там останутся, то нормы в рамочном законе не будут иметь значения. СБУ все равно будет заниматься вмешательством в экономику и якобы борьбу с коррупцией", – подчеркнул общественный деятель.

Кроме того, антикоррупционер объяснил, при каких условиях Служба Безопасности лишится права вмешиваться в экономические дела.

Если мы все хотим "отремонтировать" СБУ, чтобы она реально занималась борьбой с терроризмом, то нужно не только поддержать формулировки о полномочиях СБУ в законе о нацбезопасности, но и забрать переходными положениями в СБУ эти полномочия. Потому что если в законе о нацбезопасности об этом проголосовать, а в профильном комитете не забрать переходными положениями, то ничего не изменится,
– отметил Шабунин.

Теги: Новости Украины Новости политики Виталий Шабунин Коррупция СБУ Законопроект Верховная Рада
Источник: 24 канал
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