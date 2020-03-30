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      СБУ заблокировала более тысячи интернет-сообществ, которые распространяли фейки о коронавирусе

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      СБУ разоблачила 79 человек, которые распространяли фейки о коронавирусе / president.gov.ua

      За период карантина Служба безопасности Украины обнаружила 79 человек, которые распространяли фейки о коронавирусе. Из них – 4 интернет-агитатора, которые действовали по заданию российской стороны.

      Специалисты по информационной безопасности разоблачили деятельность пророссийских "киберактивистов" из Одессы, Львова, Днепра и Херсона, сообщает пресс-служба СБУ.

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      Правоохранители открыли уголовное производство по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

      Еще 28 человек уже привлечены к административной ответственности за "распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику среди населения". Также киберспециалисты СБУ заблокировали распространение фейкового контента в более 1 тысяче интернет-сообществ, что в целом имеют более 500 тысяч подписчиков.

      Самые популярные фейки о коронавирусе:

      • Жители Львовской и Тернопольской областей получали сообщения о том, что якобы территории будут дезинфицировать с вертолетов. Что-то подобное распространялось и в Киеве.
      • В интернете распространяли ложную информацию о том, что у людей будут замерять температуру с помощью лазера.
      • Через несколько дней после вспышки в Украине коронавируса появился фейк о выздоровлении от коронавируса 8 человек.
      • Неправдивой также является информация о том, что во львовской маршрутке избили мужчину, который кашлял.
      • Звездный португальский футболист туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду предложил переделать собственные отели под больницы для людей, которые заболеют коронавирусом и будут находиться на карантине. Однако впоследствии оказалось, что эта новость была фейком. 
      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины СБУ
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