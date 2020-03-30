СБУ заблокировала более тысячи интернет-сообществ, которые распространяли фейки о коронавирусе
За период карантина Служба безопасности Украины обнаружила 79 человек, которые распространяли фейки о коронавирусе. Из них – 4 интернет-агитатора, которые действовали по заданию российской стороны.
Специалисты по информационной безопасности разоблачили деятельность пророссийских "киберактивистов" из Одессы, Львова, Днепра и Херсона, сообщает пресс-служба СБУ.
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Правоохранители открыли уголовное производство по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".
Еще 28 человек уже привлечены к административной ответственности за "распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику среди населения". Также киберспециалисты СБУ заблокировали распространение фейкового контента в более 1 тысяче интернет-сообществ, что в целом имеют более 500 тысяч подписчиков.
Самые популярные фейки о коронавирусе:
- Жители Львовской и Тернопольской областей получали сообщения о том, что якобы территории будут дезинфицировать с вертолетов. Что-то подобное распространялось и в Киеве.
- В интернете распространяли ложную информацию о том, что у людей будут замерять температуру с помощью лазера.
- Через несколько дней после вспышки в Украине коронавируса появился фейк о выздоровлении от коронавируса 8 человек.
- Неправдивой также является информация о том, что во львовской маршрутке избили мужчину, который кашлял.
- Звездный португальский футболист туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду предложил переделать собственные отели под больницы для людей, которые заболеют коронавирусом и будут находиться на карантине. Однако впоследствии оказалось, что эта новость была фейком.
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