СБУ заблокировала более тысячи интернет-сообществ, которые распространяли фейки о коронавирусе

За период карантина Служба безопасности Украины обнаружила 79 человек, которые распространяли фейки о коронавирусе. Из них – 4 интернет-агитатора, которые действовали по заданию российской стороны.

Специалисты по информационной безопасности разоблачили деятельность пророссийских "киберактивистов" из Одессы, Львова, Днепра и Херсона, сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте также Коронавирус и фейки: как врали о "химической атаке" в Украине и дельфинах в Венеции

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

Еще 28 человек уже привлечены к административной ответственности за "распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику среди населения". Также киберспециалисты СБУ заблокировали распространение фейкового контента в более 1 тысяче интернет-сообществ, что в целом имеют более 500 тысяч подписчиков.

Самые популярные фейки о коронавирусе: