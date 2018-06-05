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СБУ заблокировала кибератаку на страну-члена НАТО из-за информационного рерурса Минздрава

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СБУ заблокировала кибератаку на дипломатическое учреждение страны-члена НАТО
СБУ заблокировала кибератаку на дипломатическое учреждение страны-члена НАТО / Эспресо

Работники СБУ заблокировали кибератаку на дипломатическое ведомство одной из стран-членов НАТО из-за несанкционированного использования информационных ресурсов Министерства охраны здоровья Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Так, должностные лица одного из государственных предприятий Минздрава нарушили правила защиты информации и эксплуатации автоматизированных систем. Эти нарушения привели к получению злоумышленниками незаконного доступа к информационно-телекоммуникационным системам госучреждения.

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В дальнейшем хакеры попытались воспользоваться указанным взломом для проведения кибератак на иностранное представительство.

По результатам проверки руководство Минздрава решило уволить генерального директора госпредприятия. Сейчас ему объявлено о подозрении в совершении преступления.

Открыто уголовное производство и продолжается досудебное расследование.

Теги: Новости Украины Техно Криминальные новости НАТО Министерство здравоохранения Украины Хакерская атака хакеры СБУ
Источник: 24 Канал
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