СБУ задержала бойца-предателя ВСУ, который перешел на сторону РФ: фото

В среду, 1 августа, в Кировоградской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего военного, который с украинской армии перешел на сторону русских во время оккупации Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона.

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По информации СБУ, в течение 2015 года мужчина проходил службу по контракту в вооруженных силах России. А освободившись – предатель впоследствии вернулся домой, в Александрийский район Кировоградской области. Здесь его на днях и задержали. В розыске он находился с 2014 года.

СБУ задержала бойца-предателя ВСУ

Всего, по информации военной прокуратуры, более 5 тысяч человек, которые несли службу на территории Крыма в оккупации, не прибыли на новое место дислокации и остались на полуострове. Всех их обвиняют в государственной измене и дезертирстве.