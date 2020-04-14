СБУ задержала генерал-майора Шайтанова, который работал на ФСБ: в чем его подозревают

Контрразведка СБУ 14 апреля провела спецоперацию по разоблачению высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти. Им оказался генерал-майор Валерий Шайтанов. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство добровольца Адама Осмаева.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ. По данным правоохранителей, СБУ собрала достаточное количество доказательств, которые убедительно свидетельствуют – Шайтанов является агентом Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Это подтверждают имеющиеся материалы дела, среди которых аудио– и видеозаписи.

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К сожалению, человек, который получил генеральское звание после Революции Достоинства и должен был защищать Украину, на самом деле работал против нее. Мы провели сложную, длительную, многоуровневую спецоперацию. Это – важнейшее разоблачение Службы безопасности за всю историю Независимости,

– заявил глава СБ Украины Иван Баканов.

Что известно о Валерии Шайтанове и в чем его подозревают

Материалы дела свидетельствуют, что Валерий Шайтанов является одним из бывших руководителей Центра специальных операций "А" СБУ. Правоохранители считают, что он находился на агентурной связи под псевдоним "Бобыль" у полковника ФСБ Игоря Егорова.

Последний является сотрудником Департамента контрразведывательных операций 1 Службы ФСБ – подразделения, специализирующегося на планировании, организации и проведении разведывательных и диверсионно-террористических акций как на территории Украины, так и других государств.

Следствие также обладает доказательствами, что по заданию спецслужб РФ генерал-майор Шайтанов планировал проведение террористических актов на территории Украины. За это представитель ФСБ гарантировал вознаграждение в размере 200 тысяч долларов и паспорт гражданина РФ. В качестве исполнителя Шайтанов специально подобрал лицо среди бывших бойцов спецподразделений.

В качестве исполнителя Шайтанов специально подобрал лицо среди бывших бойцов спецподразделений. В СБУ отмечают, что используя свое служебное положение Шайтанов получал разведывательную информацию от старших и высших офицеров СБУ.

Решается вопрос об объявлении Валерию Шайтанову о подозрении в совершении преступлений , предусмотренных ст.111 ("Государственная измена") и ст. 258 ("Террористический акт") Уголовного кодекса Украины и избрание меры пресечения.

, предусмотренных ст.111 ("Государственная измена") и ст. 258 ("Террористический акт") Уголовного кодекса Украины и избрание меры пресечения. Правоохранители сейчас проводят обыски и устанавливают других причастных лиц к сотрудничеству с Шайтановым.



Удостоверение Валерия Шайтанова / СБУ

Какую еще информацию Шайтанов собирал и передавал России

обстоятельства проведения отдельных тайных операций в районе АТО/ООС и задействованных в них сотрудников;

международное сотрудничество отечественных спецслужб в сфере национальной безопасности и обороны;

сотрудниках руководящего звена Департамента контрразведки, оперативных подразделений СБ Украины и ЦСО "А", украинских разведывательных органов;

подбор, изучение и привлечение офицеров специальных и разведывательных органов для работы на ФСБ;

зафиксировано агентурные встречи на территории европейских стран: Егорова с Шайтановым и с другими гражданами Украины, которые были привлечены к выполнению задач российской спецслужбы.



Валерій Шайтанов / СБУ

Что известно о покушении на Адама Осмаева

1 июня на Подоле в Киеве произошла перестрелка, в результате которой огнестрельные ранения получили двое мужчин. Впоследствии стало известно, что одним из раненых оказался россиянин чеченского происхождения Адам Осмаев, которого подозревали в покушении на президента России Владимира Путина. Вместе со своей женой Аминой Окуевой они договорились о встрече с якобы французским журналистом, который и выстрелил в Осмаева. Окуева успела ранить нападавшего из наградного оружия

Правоохранители обнаружили у стрелка загранпаспорт гражданина Украины на имя Александра Дакара. Однако впоследствии в СМИ появилась информация, что нападавшим оказался известный российский криминальный авторитет по прозвищу "Динго", которого связывают с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым.

Что известно об убийстве Амины Окуевой?30 октября 2017 года на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха под Киевом неизвестные расстреляли авто Амины Окуевой и ее мужа Адама Осмаева. В результате нападения женщина погибла, а Осмаев получил ранение. Полиция взялась расследовать это дело как заказное убийство.



Следователи считали, что к преступлению причастны российские террористические диверсионные группировки, которые действуют при поддержке российских спецслужб.