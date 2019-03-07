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      СБУ задержала харьковского чиновника, работавшего на ФСБ России: видео

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      СБУ задержала харьковского чиновника, работавшего на ФСБ России
      СБУ задержала харьковского чиновника, работавшего на ФСБ России / Фото из открытых источников

      Департамент контрразведки СБУ задержал чиновника Харьковского городского совета. Он работал на Федеральную службу безопасности России. Чиновнику уже избрали меру пресечения.

      Харьковскому чиновнику объявили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток, сообщили в СБУ.

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      Должностным лицом Харьковского городского совета является заместитель директора департамента горсовета по делам семьи, молодежи и спорта Семен Хмельницкий, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник.

      Правоохранители выяснили, что украинского чиновника завербовали в 2016 году на территории Российской Федерации кадровым сотрудником ФСБ РФ Александром Ушаковым.

      Что известно об Александре Ушакове?
      Он является офицером 2 службы ФСБ РФ, к основным задачам которой относятся жесткий контроль именно в общественно-политической сфере. Вторая служба ФСБ РФ также играет ключевую роль в обеспечении контроля за деятельностью так называемых "ДНР" и "ЛНР", в частности подразделений, которые проводят силовые и диверсионные акции.

      Офицер ФСБ РФ фигурирует как помощник министра образования Нижегородской области России. Поэтому эта должность позволяла подозреваемому участвовать в различных образовательных и научных мероприятиях, а также налаживать отношения с представителями местной власти в Украине.

      Настюк добавил, что харьковский чиновник был весьма ценным источником информации для российских спецслужб. Ушаков встречался с ним в городе Прага, Салоники (Греция), Минск (Беларусь) и неоднократно на территории России в городе Белгород.

      Гражданин Украины, используя свое служебное положение, "собирал и передавал для российских спецслужб информацию о молодежных организациях и движениях, их лидерах, деятельности религиозных общин, национально-патриотических объединениях граждан и их проектах и руководителеях, о сотрудниках Харьковского горсовета".

      Владимир Настюк подчеркнул, что спецслужбы РФ используют все возможные формы, методы и способы, чтобы завербовать наших граждан, в том числе откровенный шантаж и провокации.

      Смотрите видео как СБУ задержала харьковского чиновника:

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Криминальные новости СБУ Новости России Новости Харькова
      Источник: 24 канал
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