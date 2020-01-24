СБУ задержала информаторок пророссийских боевиков на Донбассе: фото и детали

Женщины являются жительницами подконтрольного Украине Лимана, однако тесно сотрудничали с оккупантами. Они прошли подробный инструктаж в Донецке, а затем передавали необходимые данные врагу. При этом женщины даже придумали собственный сленг, чтобы зашифровать разговоры.

Так, злоумышленницы передавали оккупантам сведения о подразделениях Вооруженных сил, их численности, вооружении, местах дислокации и направлениях перемещения. Всю эту информацию российские наемники использовали для планирования военных действий и диверсий. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Так, в декабре 2019 года в Лимане задержали одну информаторку, ее подругу удалось разоблачить и задержать теперь.

Во время обысков по месту жительства женщин правоохранители изъяли доказательные материалы, подтверждающие их агентурную деятельность в пользу так называемой "ДНР".



В Лимане задержали пророссийских информаторок / пресс-центр СБУ

Одну союзницу оккупантов задержали еще в декабре, другую – сейчас / пресс-центр СБУ

Обоим фигуранткам уголовного производства уже сообщили о подозрении. При содействии деятельности террористической организации им грозит от 8 до 15 лет за решеткой.

Контрразведчики СБУ установили также лица боевиков-кураторов, с которыми сотрудничали задержаные. Им также сообщили о подозрении в совершении инкриминируемых им преступлений.