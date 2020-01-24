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      СБУ задержала информаторок пророссийских боевиков на Донбассе: фото и детали

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      В Лимане задержали союзниц пророссийских оккупантов / пресс-центр СБУ

      Женщины являются жительницами подконтрольного Украине Лимана, однако тесно сотрудничали с оккупантами. Они прошли подробный инструктаж в Донецке, а затем передавали необходимые данные врагу. При этом женщины даже придумали собственный сленг, чтобы зашифровать разговоры.

      Так, злоумышленницы передавали оккупантам сведения о подразделениях Вооруженных сил, их численности, вооружении, местах дислокации и направлениях перемещения. Всю эту информацию российские наемники использовали для планирования военных действий и диверсий. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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      Так, в декабре 2019 года в Лимане задержали одну информаторку, ее подругу удалось разоблачить и задержать теперь.

      Во время обысков по месту жительства женщин правоохранители изъяли доказательные материалы, подтверждающие их агентурную деятельность в пользу так называемой "ДНР".


      В Лимане задержали пророссийских информаторок / пресс-центр СБУ

      Одну союзницу оккупантов задержали еще в декабре, другую – сейчас / пресс-центр СБУ

      Обоим фигуранткам уголовного производства уже сообщили о подозрении. При содействии деятельности террористической организации им грозит от 8 до 15 лет за решеткой.

      Контрразведчики СБУ установили также лица боевиков-кураторов, с которыми сотрудничали задержаные. Им также сообщили о подозрении в совершении инкриминируемых им преступлений.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Пророссийские боевики Война на Донбассе СБУ
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