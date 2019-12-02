СБУ задержала мужчину, который хотел организовать "Одесскую народную республику"

Служба безопасности Украины задержала жителя Одессы, который активно пропагандировал идею создания "Одесской народной республики" и федерализации юго-восточных регионов страны.

Он публиковал в социальных сетях антиукраинские лозунги и провоцировал дестабилизацию социально-политической ситуации в регионе. Также он публично призывал к изменениям границ Украины и разжигал межнациональные конфликты, сообщает СБУ.

Читайте также: Суд оправдал полицейского, который требовал взятку за закрытие дела

"Установлено, что провокатор ездил по указаниям во временно аннексированный Крым. Там он контактировал с лицами, которые обоснованно подозреваются в проведении разведывательной деятельности против Украины", – сообщили в СБУ.

По месту жительства задержанного провели обыск, во время которого были изъяты компьютерная техника и другие вещественные доказательства.

Мужчине сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.