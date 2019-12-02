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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ СНЕГ В УКРАИНЕ

      СБУ задержала мужчину, который хотел организовать "Одесскую народную республику"

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      СБУ задержало мужчину, который хотел организовать "ОНР" / Фото из открытых источников

      Служба безопасности Украины задержала жителя Одессы, который активно пропагандировал идею создания "Одесской народной республики" и федерализации юго-восточных регионов страны.

      Он публиковал в социальных сетях антиукраинские лозунги и провоцировал дестабилизацию социально-политической ситуации в регионе. Также он публично призывал к изменениям границ Украины и разжигал межнациональные конфликты, сообщает СБУ.

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      "Установлено, что провокатор ездил по указаниям во временно аннексированный Крым. Там он контактировал с лицами, которые обоснованно подозреваются в проведении разведывательной деятельности против Украины", – сообщили в СБУ.

      По месту жительства задержанного провели обыск, во время которого были изъяты компьютерная техника и другие вещественные доказательства.

      Мужчине сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

       

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      Автор: Ольга Грамчук
      Теги: Новости Украины Новости Одессы СБУ
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