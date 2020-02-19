СБУ задержала мужчину, который нелегально переправлял оружие из зоны боевых действий

Мужчина незаконно торговал оружием и боеприпасами с Донбасса. Он переделывал и ремонтировал средства поражения, а клиентов находил на форумах в интернете.

У мужчины были сообщники, от которых он получал оружие из зоны боевых действий. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Читайте также: Возле перекрытого Северо-Крымского канала нашли взрывчатку и гранатометы

Его задержали возле одного из почтовых отделений. Он получил 200 патронов к огнестрельному оружию и запалы к ручным гранатам.

СБУ во время обыска дома у мужчины обнаружили:

две минометные мины различного калибра,

четыре автомата Калашникова,

противопехотную мину,

15 гранат различных типов

восемь пистолетов,

переделанную винтовку Мосина,

тубус от гранатомета РПГ,

магазины для стрелкового оружия,

устройство для изготовления патронов,

разные части к огнестрельному оружию.



Фото с места задержания

Все оружие изъяли и передали на экспертизу. Сейчас ему планируют сообщить о подозрении по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Смотрите видео обысков СБУ: