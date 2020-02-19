СБУ задержала мужчину, который нелегально переправлял оружие из зоны боевых действий
Мужчина незаконно торговал оружием и боеприпасами с Донбасса. Он переделывал и ремонтировал средства поражения, а клиентов находил на форумах в интернете.
У мужчины были сообщники, от которых он получал оружие из зоны боевых действий. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
Читайте также: Возле перекрытого Северо-Крымского канала нашли взрывчатку и гранатометы
Его задержали возле одного из почтовых отделений. Он получил 200 патронов к огнестрельному оружию и запалы к ручным гранатам.
СБУ во время обыска дома у мужчины обнаружили:
- две минометные мины различного калибра,
- четыре автомата Калашникова,
- противопехотную мину,
- 15 гранат различных типов
- восемь пистолетов,
- переделанную винтовку Мосина,
- тубус от гранатомета РПГ,
- магазины для стрелкового оружия,
- устройство для изготовления патронов,
- разные части к огнестрельному оружию.
Фото с места задержания
Все оружие изъяли и передали на экспертизу. Сейчас ему планируют сообщить о подозрении по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
Смотрите видео обысков СБУ: