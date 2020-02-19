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      СБУ задержала мужчину, который нелегально переправлял оружие из зоны боевых действий

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      Чоловік нелегально переправляв зброю із зони бойових дій / ssu.gov.ua

      Мужчина незаконно торговал оружием и боеприпасами с Донбасса. Он переделывал и ремонтировал средства поражения, а клиентов находил на форумах в интернете.

      У мужчины были сообщники, от которых он получал оружие из зоны боевых действий. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

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      Его задержали возле одного из почтовых отделений. Он получил 200 патронов к огнестрельному оружию и запалы к ручным гранатам.

      СБУ во время обыска дома у мужчины обнаружили:

      • две минометные мины различного калибра,
      • четыре автомата Калашникова,
      • противопехотную мину,
      • 15 гранат различных типов
      • восемь пистолетов,
      • переделанную винтовку Мосина,
      • тубус от гранатомета РПГ,
      • магазины для стрелкового оружия,
      • устройство для изготовления патронов,
      • разные части к огнестрельному оружию.


      Фото с места задержания

      Все оружие изъяли и передали на экспертизу. Сейчас ему планируют сообщить о подозрении по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

      Смотрите видео обысков СБУ:

       

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      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил СБУ Новости Одессы Криминал Оружие
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