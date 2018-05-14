СБУ задержала на взятке следователя одесской полиции
Оперативники СБУ разоблачили на взятке старшего следователя отдела расследования преступлений в сфере транспорта одного из одесских райотделов полиции.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ
Майор полиции требовал взятку у местного жителя в размере 5 тысяч долларов за непривлечение к уголовной ответственности по факту совершения ДТП.
Оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства взятки
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В случае отказа платить указанную сумму майор угрожал перевести свидетеля в статус обвиняемого. Посредником в этом деле выступал адвокат.
За отказ платить деньги майор угрожал превратить свидетеля в обвиняемого
Злоумышленники были задержаны правоохранителями на одной из улиц Одессы во время получения первой части взятки в размере одной тысячи долларов США.
По факту вымогательства неправомерной выгоды открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
В качестве посредника полицейский привлек адвоката
Служба безопасности Украины проводит следственные действия для установления возможной причастности других лиц к совершенному правонарушению.