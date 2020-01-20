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      СБУ задержала одесских "садоводов", которые выращивали в теплицах коноплю

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      СБУ прекратила деятельность группировки, которая выращивала и распространяла коноплю / facebook.com

      В Одесской области Служба Безопасности Украины пресекла деятельность группировки, которая выращивала и продавала коноплю.

      Несколько местных жителей на территории частного домохозяйства оборудовали теплицы, в которых выращивали коноплю, сообщает пресс-служба СБУ.

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      Также на территории злоумышленники обустроили цех по ее переработке. Продавали наркотик через сеть дилеров по району.

      Во время обыска правоохранители обнаружили кусты каннабиса, почти полтора килограмма подготовленного "товара", семена элитных сортов марихуаны, "технологическое" оборудование для выращивания и переработки наркотиков.

      СБУ наркотик
      Задержали группировку, которая выращивала и распространяла коноплю / Фото: СБУ

      По данному факту открыто уголовное производство. Продолжаются следственные действия.

      сбу наркотик
      СБУ остановила деятельность группировки, которая выращивала и распространяла коноплю / Фото: СБУ

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      2088
      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Одессы СБУ Наркотики Криминал
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