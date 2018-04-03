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СБУ задержала подрывников польского Мемориала орлят во Львове: причастно окружение Януковича

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Мемориал орлят во Львове
Мемориал орлят во Львове / Фото из свободных источников

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух исполнителей подрыва польского Мемориала орлят на Лычаковском кладбище во Львове, которые также подожгли польский туристический автобус.

Об этом сообщил председатель СБУ Василий Грицак, передает пресс-центр СБУ.

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"По имеющейся информации, финансирование терактов осуществлялось окружением беглого экс-президента под кураторством российских спецслужб", – заявил Грицак.

Также глава спецслужбы отметил, что сотрудники СБУ сорвали почти 100 попыток инспирирования искусственных протестных акций, направленных на дестабилизацию ситуации в государстве в интересах России.

Служба заблокировала намерения спецслужб РФ провести скрытую федерализацию и автономизацию нескольких регионов Украины, в частности в Одесской области,
– добавил голова СБУ.

Напомним, 13 марта во Львове на территории Лычаковского кладбища произошел взрыв. В результате происшествия никто не пострадал, по факту взрыва возбуждено уголовное производство по статье "Хулиганство".

Теги: Новости политики Новости Украины СБУ Новости Польши Виктор Янукович Новости Львова
Источник: 24 Канал
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