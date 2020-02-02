СБУ задержала пограничника, который бежал со службы и 5 лет прятался в России фото

При попытке вернуться в Украину СБУ задержала пограничника-дезертира, который 5 лет скрывался от поисков. Зато вполне вероятно, что теперь он будет вместе со своей женой, поскольку ее тоже задержали – за попытку дать взятку, чтобы способствовать возвращению мужа в Украину.

Для этого бывшая сотрудница Министерства внутренних дел пыталась подкупить работника миграционной службы Житомирщины, сообщает СБУ .

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Сбежал Украинский пограничник от службы еще в марте 2015 года. Тогда он, изменив присяге, просто не вернулся из отпуска и уехал в Россию, где все это время и скрывался.



Дезертир в течении 5 лет скрывался в России

Впрочем через 5 лет он решил таки вернуться, а его жена, пытаясь помочь, предложила работнику регионального управления ГТС, чтобы тот подделал документы.

За 300 долларов чиновник должен был способствовать оформлению для горе-пограничника поддельного украинского паспорта.



За 300 долларов жена горе-пограничника хотела купить мужу поддельный паспорт

Дезертир пересек украинскую границу и отправился к миграцеонной службе Житомирщины, где рассчитывал получить новые документы. Но там его ждали сотрудники СБУ, которые и провели задержание.

Теперь супругов будут судить по статье о попытке подкупа должностного лица. За это им грозит от четырех до восьми лет за решеткой.