СБУ задержала пророссийскую пропагандистку со Львова, которую депортировали из РФ

Служба безопасности Украины задержала антиукраинскую пропагандистку Елену Бойко (Вищур), которую выдворили с территории России. В соседнюю страну пропагандистка сбежала в 2015 году со Львова.

Как сообщили в управлении СБУ во Львовской области, с 2014 года агитаторша распространяла в интернете материалы антиукраинского характера, пропагандировала противостояние между украинцами за политические убеждения, публично призывала к нарушению территориальной целостности Украины.

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В августе 2015 года пропагандистка выехала на временно оккупированные территории Украины, а впоследствии и в Россию. Женщина в СМИ постоянно призывала к изменению границ территории или государственного устройства Украины.

Елена Бойко с коммунистическим флагом

14 декабря 2018 года пропагандистку объявили в розыск, а 15 декабря Галицкий райсуд Львова разрешил ее задержать, чтобы избрать меру пресечения – содержание под стражей.

О том, что эту пропагандистку зовут Елена Бойко, сообщил Zaxid.net. А спикер УСБУ Львовщины Олег Александров сообщил, что женщину уже везут во Львов.

Избрать ей меру пресечения может только тот суд, который и давал разрешение на ее задержание, поэтому ее везут во Львов. Надеюсь, ее доставят сегодня. Все зависит от того, какая дорога,

– сказал Александров.

Против пропагандистки открыто уголовное дело по статье "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Ей грозит до 5 лет тюрьмы.

Что известно о Елене Бойко?

После побега в Россию женщина неоднократно обращалась к российским властям с просьбой о предоставлении политического убежища, однако ей отказывали. 13 декабря суд Москвы решил депортировать Бойко из России за нарушение миграционного законодательства, а 16 января его таки депортировали.

Бойко известна регулярным участием в прокремлевских программах на российском телевидении, в которых критикует украинскую власть и с ненавистью говорит о самой Украине. Российские СМИ называют ее "известным критиком политики Президента Украины Петра Порошенко", хотя до своего бегства со Львова она отличалась скорее провокационной, чем журналистской деятельностью.

Бойко представлялась журналисткой коммунистического издания "Галицкий ястреб". Они вместе с Дмитрием Лященко неоднократно пытались устроить провокации с коммунистической символикой во Львове, предварительно афишируя это в соцсетях. В частности, в один из Дней победы, 9 мая, оба разгуливали во Львове с коммунистическим флагом и "георгиевской лентой", после чего мужчину избили.