СБУ задержала радикала, который мог планировать теракт на концерте "Квартал-Феста": фото

Служба безопасности в Сумах задержала 19-летнего молодого человека из радикальной организации, который вместе с сообщниками, возможно, планировал провокации накануне Дня Независимости.

Пресс-служба СБУ сообщила, что по месту жительства радикалов нашли гранату Ф-1, боеприпасы и взрывчатые вещества.

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Следователи проверяют информацию о подготовке провокаций во время празднования Дня Флага и во время концерта "KVARTAL-FEST", который состоится в Сумах. Прокуратура считает, что подозреваемый вместе с сообщниками мог планировать взорвать взрывчатку в местах массового скопления людей.



Изъятая взрывчатка во время обыска радикалов / Фото СБУ

Правоохранители подготовили сообщение о подозрении в совершении преступлений. Сейчас продолжается досудебное следствие.



Изъятая взрывчатка во время обыска радикалов / Фото СБУ

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