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      СБУ задержала радикала, который мог планировать теракт на концерте "Квартал-Феста": фото

      118 Читати новину українською
      Фото изъятой взрывчатки
      Фото изъятой взрывчатки / СБУ

      Служба безопасности в Сумах задержала 19-летнего молодого человека из радикальной организации, который вместе с сообщниками, возможно, планировал провокации накануне Дня Независимости.

      Пресс-служба СБУ сообщила, что по месту жительства радикалов нашли гранату Ф-1, боеприпасы и взрывчатые вещества.

      К теме: СБУ задержала россиянина, который готовил диверсию на аэродроме ВСУ

      Следователи проверяют информацию о подготовке провокаций во время празднования Дня Флага и во время концерта "KVARTAL-FEST", который состоится в Сумах. Прокуратура считает, что подозреваемый вместе с сообщниками мог планировать взорвать взрывчатку в местах массового скопления людей.

      вибухівка сбу обшук
      Изъятая взрывчатка во время обыска радикалов / Фото СБУ

      Правоохранители подготовили сообщение о подозрении в совершении преступлений. Сейчас продолжается досудебное следствие.

      https://24tv.ua/resources/photos/news/201908/1194296_9100365.jpg?201908133044
      Изъятая взрывчатка во время обыска радикалов / Фото СБУ

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      Теги: Новости Украины СБУ Сумы Теракт
      Источник: 24 канал
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