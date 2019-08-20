СБУ задержала радикала, который мог планировать теракт на концерте "Квартал-Феста": фото
Служба безопасности в Сумах задержала 19-летнего молодого человека из радикальной организации, который вместе с сообщниками, возможно, планировал провокации накануне Дня Независимости.
Пресс-служба СБУ сообщила, что по месту жительства радикалов нашли гранату Ф-1, боеприпасы и взрывчатые вещества.
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Следователи проверяют информацию о подготовке провокаций во время празднования Дня Флага и во время концерта "KVARTAL-FEST", который состоится в Сумах. Прокуратура считает, что подозреваемый вместе с сообщниками мог планировать взорвать взрывчатку в местах массового скопления людей.
Изъятая взрывчатка во время обыска радикалов / Фото СБУ
Правоохранители подготовили сообщение о подозрении в совершении преступлений. Сейчас продолжается досудебное следствие.
Изъятая взрывчатка во время обыска радикалов / Фото СБУ
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