СБУ задержали россиян, которые "выбивали" деньги от бизнесменов

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали участников организованной группировки, в состав которой входили четыре гражданина России.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Организатор банды и трое его сообщников, уроженцы Северного Кавказа, двое из которых ранее судимы за вымогательство и похищения людей, действовали на территории Киевской и Черкасской областей. Злоумышленники требовали от киевского бизнесмена тридцать пять тысяч долларов США за якобы охрану его отеля,

– рассказывают правоохранители.

Отмечается, что участники группировки, применяя физическое насилие и психологическое давление, "выбивали" такую же сумму у коммерсанта из Умани, который занимался организацией проживания хасидов во время ежегодного паломничества к могиле их духовного лидера — цадика Раби Нахмана.

Сотрудники СБ Украины задержали четырех участников группировки в Киеве во время получения очередного "транша" в размере восьми тысяч долларов США от одного из бизнесменов.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании им меры пресечения.