СБУ заподозрила в госизмене и работе на Россию работников завода "Мотор Сич"

СБУ проводит досудебное расследование по делу о возможной подготовке диверсии и государственной измене на предприятии "Мотор Сич". Это же расследование касается вероятной поставки продукции завода представителям России.

"Осуществляется досудебное расследование (...) по факту подготовки к совершению диверсии – действий, направленных на разрушение акционерного общества "Мотор Сич" как объекта, который имеет важное народнохозяйственное и оборонное значение", – сообщили в пресс-службе СБУ в ответ на запрос издания "Радио Свобода".

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В ведомстве также уточнили, что расследуют и предоставление представителями предприятия "Мотор Сич" помощи России в проведении подрывной деятельности против Украины путем поставки продукции военного назначения и двойного использования.

Других деталей в СБУ не сообщили, ссылаясь на нормы о недопустимости разглашения данных оперативно-розыскной деятельности и досудебного расследования.

В апреле 2018 года СБУ сообщала, что расследует дело о возможной диверсии на заводе "Мотор Сич". В июле 2019 года спецслужба сообщала о том, что группа компаний "Мотор Сич" 2 года финансировала деятельность пророссийских боевиков Донбасса. В "Мотор Сичи" все отрицают.

Что известно о "Мотор Сичи"? Один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиатехники, а также промышленных газотурбинных установок. Компания экспортирует двигатели в 100 стран мира. Предприятию принадлежат несколько крупных заводов, авиакомпания "Мотор Сич" и ТРК "Алекс". Доходы компании в 2018 году составили 1 миллиард 856,81 миллиона гривен.

Что известно о продаже "Мотор Сичи" китайской компании?

В конце августа 2019 года газета The Wall Street Journal сообщила, что США пытаются помешать покупке китайской компанией Beijing Skyrizon Aviation украинского завода "Мотор Сич". В Вашингтоне считают, что продажа завода повысит оборонные способности Китая. Так как авиационные двигатели – самое уязвимое место китайской оборонной промышленности.

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В "Мотор Сичи" заявили, что соглашение с китайцами уже заключили. Антимонопольный комитет Украины сообщил, что рассматривает дело о покупке китайской компанией акций "Мотор Сичи".