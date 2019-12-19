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      СБУ запретила въезд российской группе" Воровайки": что известно

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      "Воровайки" не будут гастролировать по Украине / izbirkom.org.ua

      Служба безопасности Украины запретила всем трем участницам российской группы "Воровайки" въезд на территорию Украины. Коллектив планировал тур по четырем украинским городам в феврале 2020 года.

      Решение приняли ради сохранения национальной безопасности Украины, сообщили в телеграмме СБУ.

      Читайте также: Заберем Одессу: российская группа "Воровайки" собралсь на гастроли в Украину

      Сейчас действует запрет въезда участницам этого коллектива – Павловой Яне, Надиктовой Ларисе и Теркуловой Диане,
      – говорится в сообщении.

      Ранее на официальном сайте группы анонсировали информацию о туре по четырем украинским городам в феврале. Российская группа планировал концерты в Одессе, Киеве, Днепре и Николаеве.

      Ряд народных депутатов призвали главу СБУ Ивана Баканова запретить "Воровайкам" въезд в Украину.

      сбу воровайки заборона
      Обращение нардепов к главе СБУ / фейсбук нардепа Владимира Арьева

      В репертуаре группы есть песня "Хохлы", которая содержит следующие строки:

      Севастополь славный, колыбель для флота.
      Защищали город воины и босота.

      Смелости нам хватит, хватит интересу,
      Если будет надо, заберем Одессу.

      А у них в почете денежки да сало.
      Как же жить чубатым – стало денег мало.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Одессы Украина – Россия Новости России СБУ Музыка Иван Баканов
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