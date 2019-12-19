СБУ запретила въезд российской группе" Воровайки": что известно
Служба безопасности Украины запретила всем трем участницам российской группы "Воровайки" въезд на территорию Украины. Коллектив планировал тур по четырем украинским городам в феврале 2020 года.
Решение приняли ради сохранения национальной безопасности Украины, сообщили в телеграмме СБУ.
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Сейчас действует запрет въезда участницам этого коллектива – Павловой Яне, Надиктовой Ларисе и Теркуловой Диане,
– говорится в сообщении.
Ранее на официальном сайте группы анонсировали информацию о туре по четырем украинским городам в феврале. Российская группа планировал концерты в Одессе, Киеве, Днепре и Николаеве.
Ряд народных депутатов призвали главу СБУ Ивана Баканова запретить "Воровайкам" въезд в Украину.
Обращение нардепов к главе СБУ / фейсбук нардепа Владимира Арьева
В репертуаре группы есть песня "Хохлы", которая содержит следующие строки:
Севастополь славный, колыбель для флота.
Защищали город воины и босота.
Смелости нам хватит, хватит интересу,
Если будет надо, заберем Одессу.
А у них в почете денежки да сало.
Как же жить чубатым – стало денег мало.
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