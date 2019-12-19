СБУ запретила въезд российской группе" Воровайки": что известно

Служба безопасности Украины запретила всем трем участницам российской группы "Воровайки" въезд на территорию Украины. Коллектив планировал тур по четырем украинским городам в феврале 2020 года.

Решение приняли ради сохранения национальной безопасности Украины, сообщили в телеграмме СБУ.

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Сейчас действует запрет въезда участницам этого коллектива – Павловой Яне, Надиктовой Ларисе и Теркуловой Диане,

– говорится в сообщении.

Ранее на официальном сайте группы анонсировали информацию о туре по четырем украинским городам в феврале. Российская группа планировал концерты в Одессе, Киеве, Днепре и Николаеве.

Ряд народных депутатов призвали главу СБУ Ивана Баканова запретить "Воровайкам" въезд в Украину.



Обращение нардепов к главе СБУ / фейсбук нардепа Владимира Арьева

В репертуаре группы есть песня "Хохлы", которая содержит следующие строки:

Севастополь славный, колыбель для флота.

Защищали город воины и босота.

Смелости нам хватит, хватит интересу,

Если будет надо, заберем Одессу.

А у них в почете денежки да сало.

Как же жить чубатым – стало денег мало.