Счастья и жениха: как празднует день рождения Леся Никитюк

Телеведущая Леся Никитюк, которая стала одной из самых ярких участниц шоу "Танцы со звездами 2018", в пятницу, 19 октября, празднует свой день рождения. Так, звезде исполняется 31 год.

Фото с празднования королева юмора Леся опубликовала на своей странице в Instagram.

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"С днем рождения меня!", – сказала звезда и показала фото, где она позирует с шариками и цветами.

Поклонники телеведущей также поздравляют Лесю Никитюк в комментариях. "С днем рождения, красотка", "Здравствуйте, будьте счастливой во всех сферах жизни", "Счастья, здоровья и жениха", – пишут пользователи в социальных сетях.



Леся Никитюк / Instagram



Instagram-сториз Леси Никитюк