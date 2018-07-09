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Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса

Счастливая и беззаботная: Регина Тодоренко поделилась снимком из Турции

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Регина Тодоренко
Регина Тодоренко

Украинская телеведущая Регина Тодоренко умело совмещает работу с отдыхом. Звезда поделилась снимком, на котором она счастливо позирует перед камерой в солнечной Турции.

Не успели поклонники Регины Тодоренко оправиться от новости о ее сотрудничестве с российским телеканалом "Пятница!", где будут транслировать шоу с созвучным названием "Пятница с Региной Тодоренко", как она поехала в Турцию. Однако о своей работе звезда не забыла, поэтому будет работать над проектом, нежась на солнце.

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"На этом фото я выгляжу усталой, обессиленной, но счастливой от количества работы, которую мне дает Вселенная! Остался еще миллион незаконченных дел: проверить каждый выпуск на цензуру, права на песни, домонтировать проекты, внести правки по графику, сдать проект каналу "Пятница". Но все же работать дистанционно, сидя у моря, гораздо приятнее, чем в офисе у компьютера", – написала она.

На снимке Регина Тодоренко позирует в купальнике с цветочным принтом на фоне моря. Звезда не нанесла макияж на лицо, продемонстрировав естественную красоту. Украинская ведущая, прищурив глаза от солнца, счастливо улыбается и поправляет волнистые волосы.

 

Поклонники Регины Тодоренко с восторгом прокомментировали новое фото звезды и даже сравнили ее с голливудской актрисой. "Похожая здесь на Джессику Билл", "Солнечная и счастливая", "Красивая даже тогда, когда уставшая", – написали пользователи сети.

Теги: LifeStyle Новости Украины отдых Новости Турции Регина Тодоренко
Источник: 24 Канал
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