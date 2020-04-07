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      В квитанциях за горячую воду и тепло появится новый платеж: подробности

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      В платежках будет новая строка / Фото 24 канала

      В счетах на оплату появится отдельная строка за обслуживание общих счетчиков тепла и горячей воды. Такое нововведение пока касается только киевлян.

      Плата за обслуживание взимается четыре раза в год – раз в квартал. Средний размер взноса составит около 30 гривен, сообщает пресс-служба "Киевтеплоэнерго".

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      Размер взносов для каждого здания утвержден распоряжением КГГА. Начисление вводятся для более 9600 домов Киева.

      К законодательным нововведениям взносы за техническое обслуживание приборов учета киевляне платили в структуре тарифа на тепло. Отныне взносы исключены из тарифа и уплачиваются клиентами отдельно,
      – отметил директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин.

      Стоимость указанной услуги, согласно закону Украины "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения", была удалена из тарифа на отопление и горячую воду и указываться в счетах отдельно.

      Размер взноса зависит от трех факторов:

      • типа счетчика;
      • плановых расходов на его обслуживание. Они предусматривают: обзор, опломбирование/распломбирование, периодическую поверку и ремонт приборов учета;
      • количества квартир в доме.
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Деньги Новости Киева Отопительный сезон Тарифы на газ Коммунальные услуги
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