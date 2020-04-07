В квитанциях за горячую воду и тепло появится новый платеж: подробности

В счетах на оплату появится отдельная строка за обслуживание общих счетчиков тепла и горячей воды. Такое нововведение пока касается только киевлян.

Плата за обслуживание взимается четыре раза в год – раз в квартал. Средний размер взноса составит около 30 гривен, сообщает пресс-служба "Киевтеплоэнерго".

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Размер взносов для каждого здания утвержден распоряжением КГГА. Начисление вводятся для более 9600 домов Киева.

К законодательным нововведениям взносы за техническое обслуживание приборов учета киевляне платили в структуре тарифа на тепло. Отныне взносы исключены из тарифа и уплачиваются клиентами отдельно,

– отметил директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин.

Стоимость указанной услуги, согласно закону Украины "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения", была удалена из тарифа на отопление и горячую воду и указываться в счетах отдельно.

Размер взноса зависит от трех факторов: