В квитанциях за горячую воду и тепло появится новый платеж: подробности
В счетах на оплату появится отдельная строка за обслуживание общих счетчиков тепла и горячей воды. Такое нововведение пока касается только киевлян.
Плата за обслуживание взимается четыре раза в год – раз в квартал. Средний размер взноса составит около 30 гривен, сообщает пресс-служба "Киевтеплоэнерго".
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Размер взносов для каждого здания утвержден распоряжением КГГА. Начисление вводятся для более 9600 домов Киева.
К законодательным нововведениям взносы за техническое обслуживание приборов учета киевляне платили в структуре тарифа на тепло. Отныне взносы исключены из тарифа и уплачиваются клиентами отдельно,
– отметил директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин.
Стоимость указанной услуги, согласно закону Украины "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения", была удалена из тарифа на отопление и горячую воду и указываться в счетах отдельно.
Размер взноса зависит от трех факторов:
- типа счетчика;
- плановых расходов на его обслуживание. Они предусматривают: обзор, опломбирование/распломбирование, периодическую поверку и ремонт приборов учета;
- количества квартир в доме.
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