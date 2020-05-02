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      Счета в банке и работа в ИТ-сфере: что в Минюсте готовят для заключенных

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      В Минюсте хотят открыть заключенным счета и привлечь их к ИТ
      В Минюсте хотят открыть заключенным счета и привлечь к ИТ-бизнесу

      Министерство юстиции планирует открыть для осужденных банковские счета, на которые им будет поступать оплата труда. Кроме того, рассматривают возможность введения в Украине зарубежного опыта, когда заключенные работают в ИТ-сфере.

      Возможности работы и оплаты труда в украинских тюрьмах хотят реформировать, сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, пишет "Слидство.Инфо".

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      Об оплате труда заключенных

      По ее словам, перевод оплаты труда заключенных в электронный формат нужен, чтобы заключенные смогли на самом деле получить эти деньги. Ведь нередко оплата их оказывается в администрации заведения.

      Есть договоренность между предприятиями, что они (администрация заведений – 24 канал) как рабов отдают людей на предприятие, и сами получают за это какие-то деньги,
      – заявила Высоцкая.

      И добавила, что нужно сделать этот процесс прозрачным, открыв заключенным счета в банке.

      О трудоустройстве заключенных

      Высоцкая объяснила, что Минюст будет договариваться с предприятиями, чтобы те трудоустраивали осужденных. Часть из них отказываются делать это из-за необходимости платить за них налоги, а также – отдавать часть оплаты заключенного в спецфонд учреждения.

      Они говорят о том, что кроме заработной платы осужденному, они 50 процентов должны оплатить учреждению в спецфонд. Для нас это полезно, это же – наполнение спецфонда,
      – отметила заместитель министра юстиции.

      В ведомстве пока не готовы заявить об отказе от этого. Однако обещают финансовую модель рассмотреть подробнее.

      По словам Высоцкой, Минюст хочет перенять зарубежный опыт работы арестантов в ИТ-сфере. "В Украине, где в учреждениях нет техники и интернета, – тяжело. Мы сейчас должны поработать, чтобы и информационно приблизить их к социуму", – отметила заместитель министра.

      И добавила, что в ведомстве надеются, что украинские тюрьмы удастся привлечь к ИТ-бизнесу.

      Обратите внимание! По состоянию на 1 апреля 2020 года в тюрьмах отбывали наказание 32 тысячи 942 человека.

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Зарплата Новости Украины Работа Налоги Банки Министерство юстиции IT-бизнес Тюрьма
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