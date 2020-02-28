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      Сколько украинцев не имеют счетов в банках

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      В Украине 37% взрослых не имеют банковских счетов. То есть уровень финансовой инклюзии (включения) в стране составляет 63%.

      "Уровень финансовой инклюзии в стране – 63%, то есть 37% взрослого населения не имеют банковского счета. То, что делает Министерство цифровой трансформации, – это действия, направленные, чтобы показать людям, что это не страшно и удобно. В Скандинавских странах уровень финансовой инклюзии составляет 100%, в Великобритании – 98% ", – рассказала гендиректор компании MasterCard в Украине Инга Андреева на презентации онлайн-платформы "Дия.Бизнес".

      Читайте также: Дия.Бизнес: в Украине презентовали платформу для предпринимателей – ее преимущества

      Что такое финансовая инклюзия?Финансовое включение. Равный доступ и использование финансовых продуктов и услуг, которые: приемлемы по цене; отвечают потребностям домохозяйств и предприятий; доступны для всех сегментов общества независимо от дохода и места жительства; предоставляются представителями финансового сектора ответственно и экологично для всех участников процесса.

      Андреева отметила, что рост финансовой инклюзии в Украине на 10% приводит к росту ВВП на 0,3%. А это даст дополнительно 10,6 миллиарда гривен в бюджет Украины. Между тем Украина сейчас находится на уровне европейских и мировых трендов, добавила Андреева.

      В 2019 году 8 из 10 торговых транзакций в Украине проводились с помощью банковских карт. Тогда впервые объем безналичных расчетов превысил 50% от общего объема операций, свидетельствует статистика НБУ.

      "Пять лет назад объем безналичных операций составил всего 25%. Поэтому мы движемся очень хорошо, но всегда есть к чему стремиться, поскольку есть европейские страны, где этот показатель 90% и выше", – отметила гендиректор MasterCard в Украине.

      В 2019 году количество POS-терминалов для оплаты картами в Украине составила 333 тысячи. Это на 19% больше, чем годом ранее. И 90% этих терминалов – бесконтактные. При этом Украина до сих пор находится на последнем месте в Европе по количеству POS-терминалов на тысячу населения.

      К теме: Украинцы держат сбережений в банках почти 500 миллиардов гривен

      Смотрите видео с презентации приложения "Дия.Бизнес", где говорили о банковских счетах:

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Государство в смартфоне Министерство цифровой трансформации Дия Статистика Деньги Банки
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