Счета за газ по 10 тысяч гривен в месяц: жители Смелы пикетировали мэрию

На Черкасщине люди вышли на очередной пикет. Все из-за того, что их платежки за отопление имеют заоблачные суммы. Только за январь счет достигает 10 тысяч гривен. Такими цифрами от коммунальщиков уже заинтересовались и в прокуратуре. Журналисты 24 канала выяснили, почему в Смеле счета за отопление крупнейшие в Украине.

Возмущенные жители Смелы в очередной раз пришли пикетировать мэрию. Все, чьи дома отапливаются от централизованного теплоснабжения, получили в январе заоблачные платежки – до 10 тысяч гривен. Сначала в мэрии пообещали перерасчет, однако слова не сдержали.

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Участник протеста Илья Слободяник отметил, что последней каплей стали платежки за январь 2019 года. Тариф у них был намного выше, чем утвердил исполнительный комитет.



Жители Смелы пикетируют под мэрией

Директор коммунального предприятия пояснил, что все начислено правильно. А заоблачные суммы в платежках появились потому, что треть горожан перешла на индивидуальное электрическое отопление. Поэтому на тех, кто остался на централизованном, переложили затраты на обслуживание всех сетей.

Как только митингующие услышали такое объяснение – пошли перекрывать трассу Золотоноша – Смела – Умань. Они отмечают, что не понимают таких расчетов. К тому же, установку индивидуального отопления всячески поддерживала власть.



В знак протесту люди перекрили трасу

Тем временем в прокуратуре возбудили уголовное производство против местного поставщика тепла.

Мы будем проверять те обстоятельства, которые сообщались в СМИ. Сейчас продолжаются следственные действия по предоставлению населению завышенных платежек,

– заявил заместитель руководителя городской прокуратуры Смелы Дмитрий Пыдорич.

К слову, с марта жители Смели вообще могут остаться без тепла. Ведь местное "Теплоэнерго" не погасило 80 миллионов долга "Нафтогазу" за прошлые годы. А потому газ от поставщика могут не получить, поэтому отапливать будет нечем. Чтобы предотвратить ситуацию, смеляне обратились к правительству.



Счета за газ достигают до 10 тысяч гривен за месяц

Ситуация с заоблачными платежками не только в Смеле. С большими суммами в квитанциях столкнулись жители Каховки на Херсонщине. Здесь также большинство горожан перешли на автономное отопление. И коммунальщики не нашли ничего другого, как переложить свои убытки и долги на потребителей.

Стоит отметить, что 14 ноября в Смеле из-за отсутствия на протяжении нескольких дней тепла в домах объявили чрезвычайное положение. В связи с отсутствием отопления в городе почти не работали детсады и школы. С вечера 15 ноября запустили 9 из 20 котельных, сейчас тепло в дома вернулось. "Нафтогаз" требует от городской власти взять на себя долг в 86 миллионов гривен частного предприятия, которое семь лет отапливало город.