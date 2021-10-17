На коляске мужчина с 2014 года и за это время получил чуть ли не все награды в армспорте. Теперь мечтает завоевать награду от своего кумира – "железного" Арни.

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Достиг результатов за 3 - 4 года

Николая друзья давно называют не иначе как мотиватор. Ведь мотивирует не только себя, но и других. Спортсмен ставит высокие цели и несмотря на травму быстро их достигает. Теперь признается, что настроен на чемпионство.

"Говорит, что пришел, чтобы стать чемпионом мира. Говорил, что будет им через год или два. Так не получилось. Но через 3 – 4 таки удалось", – отметил тренер и заслуженный мастер спорта по армреслингу Украины Вадим Красов.



Татевосян с тренером / Скриншот из видео 24 канала

В армреслинге важны ноги

За 7 лет В пара-армреслинге только самых престижных медалей у Николая Татевосяна с полутора десятков. Спортсмен хвалится, что дома давно считает награды килограммами. Харьковчанин 11 раз брал первенство дома, имеет 8 Кубков мира и чемпионство Европы и мира.

Это самая важная медаль. Это чемпионат Европы 2017 года. Тогда я не имел еще квалификации в армреслинге и любой мог прийти и бороться с тем, кто в коляске. Чтобы вы понимали, даже у обычного человека будет преимущество в 90%, потому что у него здоровые ноги,

– рассказал чемпион Мира и Европы по пара-армреслингу Татевосян.



Спортсмен показывает награду / Скриншот из видео 24 канала

Борется и в обычной жизни

Впрочем, за чемпионство Николаю приходится бороться не только на соревнованиях, но и в обычной жизни. Мужчина жалуется, что финансирования не хватает, а государство оплачивает лишь часть от расходов спортсмена.

Недавно Николай осуществил мечту – прыгнул с парашютом. Впрочем, осуществить другое желание и найти работу пара-спортсмену еще труднее. Поэтому пока живет только на пенсию.

Николай Татевосян прыгнул с парашютом / Фото Суспільне Харків

"Есть такие залы, в которые меня даже не пускают. Потому что не эстетично, когда человек с инвалидностью занимается в зале. А я в течение 2 лет ищу вакансию тренера", – рассказал Татевосян.

Какие планы у чемпиона

Весной Татевосян будет представлять Украину на престижном соревновании Arnold Classic 2022. Признается, что сделает там все, как всегда, даже невозможное.

"Это моя мечта. Мне хотя бы вживую посмотреть. Хочу показать, что даже когда я в коляске, то могу нормально там ударить", – сказал спортсмен.

Хочу выступить на Arnold Classic в 3 категориях: хочу обновить свой мировой рекорд и буду поднимать на бицепс, хочу взять 150 килограммов, которые я никогда не давил, а еще выступлю на здоровом армреслинге,

– поделился планами чемпион.

С октября 2021 года он начал интенсивную подготовку к своей американской мечте соревнованиями в Польше и Румынии.

Николай Татевосян мечтает завоевать награду "железного" Арни: смотрите видео