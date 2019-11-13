Считаю, что его кто-то подставил, – Климкин о конфликте с Зеленским из-за ноты РФ

Бывший министр МИД Павел Климкин заявил, что они вынуждены были ответить на скандальную ноту России, чтобы показать, что у Украины есть четкая позиция и пленные моряки должны быть освобождены. А эмоциональную реакцию Владимира Зеленского он понимает, потому что тогда это касалось всех.

Об этом он сказал в интервью 24 каналу и вспомнил, что русские направили ноту, в которой требовали от Украины признать юрисдикцию российских судов над захваченными моряками и согласиться их судить дальше у себя. Это означало также признание полностью юридической позиции по Крыму, относительно проток и так далее.

Обратите внимание! Больше об этом читайте в эксклюзивном интервью 24 каналу с Павлом Климкиным

"И мы написали ответ, поскольку прекрасно понимали, что Путин будет использовать это во время своих контактов. И будет говорить, что он все предложил, вопросов нет, идем вперед. И мы четко сказали, что есть позиция. Она согласована и моряки должны быть освобождены", – сказал Климкин.

По его словам, они четко написали в абзаце, что у Украины есть достаточно и международных, и двусторонних, и многосторонних механизмов для того, чтобы такое освобождение состоялось.

Как в результате и произошло. Но эта нота была фиксацией нашей международно-правовой позиции. На чем строилась наша позиция в трибунале и во всех международных судах все это время,

– пояснил экс-глава МИД.

Он пояснил, что они не должны были этот ответ согласовывать с президентом.

"Есть общие директивы, которые были согласованы. Четко прописано в законе и в положении о МИД, что должно быть сделано, какая переписка. В этом случае есть директивы и они определены", – добавил политик.

Важно! 7 сентября всех украинских моряков, которые находились в российском плену, освободили в рамках обмена пленными между Украиной и Россией. Впрочем, в России дело против них не закрыли. Кроме того, агрессор не вернул корабли украинцев.

На вопрос журналиста, почему Зеленский так эмоционально отреагировал на это, он ответил: "Я считаю, что его кто-то подставил. Я не знаю кто, спросите это у него. Считаю, что путем нашей реакции мы каким-то образом спасли от возможных движений, высказываний в ту сторону. Я считаю, за случившееся дипломаты еще благодарности заслуживают. Не я лично, а дипломаты. Однако эмоции я понимаю, потому что нам же всем это болит. То есть, я считаю, что это произошло и пошли дальше".

Смотрите полное интервью с Павлом Климкиным:​

Почему произошел конфликт между Климкиным и Зеленским?

Президент Зеленский сделал словесный выговор главе МИД Павлу Климкину, который не посоветовавшись с главой государства, ответил на ноту России относительно 24 пленных украинских моряков.



В российской ноте говорилось, что РФ готова передать Украине 24-х моряков, если Киев даст гарантии их уголовного преследования по российским законам.



В ответ МИД Украины отписало ноту, где четкими подпунктами выделило следующее:

• международный трибунал постановил немедленно освободить украинские судна и моряков;

• Россия решение трибунала не выполнила;

• поэтому Украина требует у России прекратить международно-противоправные действия и предоставить гарантии их недопущения в будущем.



Впоследствии Климкин отреагировал на критику Зеленского. Он сказал, что МИД ответил на ноту России в пределах своих полномочий и дополнительных согласований с президентом по этому поводу не нуждалось.