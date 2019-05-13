Считанных секунд хватило, чтобы ребенок погиб: 6-летний мальчик утонул в бассейне на Одесщине

В Килийском районе Одесской области произошла настоящая трагедия. Здесь в бассейне утонул шестилетний мальчик. Рядом с ним все это время находились взрослые.

Как сообщил председатель Килийской объединенной территориальной общины Павел Бойченко, инцидент произошел в селе Шевченково.

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"Несмотря на то, что взрослые находились практически рядом с ребенком все время, момент падения в бассейн остался незамеченным, считанных секунд хватило, чтобы ребенок погиб", – отметил чиновник.

По его словам, семья ребенка является благополучной. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

Также Павел Бойченко выразил соболезнования родным и близким мальчика.

Это уже не первый случай в Украине, когда дети погибают в бассейнах. В частности, в прошлом году летом на Харьковщине захлебнулись две малолетние сестры. Произошло это тогда, когда отец на некоторое время их покинул.