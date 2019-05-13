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      Считанных секунд хватило, чтобы ребенок погиб: 6-летний мальчик утонул в бассейне на Одесщине

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      В Килийском районе Одесской области в бассейне утонул 6-летний мальчик
      В Килийском районе Одесской области в бассейне утонул 6-летний мальчик / Фото из открытых источников

      В Килийском районе Одесской области произошла настоящая трагедия. Здесь в бассейне утонул шестилетний мальчик. Рядом с ним все это время находились взрослые.

      Как сообщил председатель Килийской объединенной территориальной общины Павел Бойченко, инцидент произошел в селе Шевченково.

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      "Несмотря на то, что взрослые находились практически рядом с ребенком все время, момент падения в бассейн остался незамеченным, считанных секунд хватило, чтобы ребенок погиб", – отметил чиновник.

      По его словам, семья ребенка является благополучной. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

      Также Павел Бойченко выразил соболезнования родным и близким мальчика.

      Это уже не первый случай в Украине, когда дети погибают в бассейнах. В частности, в прошлом году летом на Харьковщине захлебнулись две малолетние сестры. Произошло это тогда, когда отец на некоторое время их покинул.

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      Теги: Новости Украины Жертвы Дети и несовершеннолетние Криминальные новости Новости Одессы
      Источник: 24 канал
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