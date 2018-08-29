Счётная палата рекомендует сохранить субвенции на социально-экономическое развитие регионов

Счётная палата выступает за сохранение субвенции на социально-экономическое развитие отдельных территорий и рекомендует Минфину привести ее в соответствие с бюджетным кодексом Украины.

Об этом сообщил информационному агентству "Интерфакс-Украина" заместитель председателя Счетной палаты Андрей Майснер.

"Субвенции есть и должна быть. Она сегодня является достаточно весомым инструментом обеспечения социально-экономического развития отдельных территорий Украины. Мы вообще поддерживаем Верховную Раду, народных депутатов, бюджетный комитет, эта субвенция должна сохраниться и на последующие бюджетные периоды", – подчеркнул он.

При этом он отметил, что субвенция также является дополнительным, стимулирующим фактором для развития регионов и территориальных общин на фоне функционирующих Государственного дорожного фонда и Фонда регионального развития.

"Если эти три финансовых инструмента будут работать в синергии, а Минфин просто должным образом выполнит наши рекомендации к этой субвенции и приведет ее в надлежащий вид в соответствии с требованиями бюджетного кодекса, она станет еще более эффективной", – отметил Майснер.

Он также сообщил, что для нормального функционирования субвенции Счётная палата предложила Кабмину и Минфину привлечь в состав комиссии при Минфине, созданной по инициативе народных депутатов в соответствии с законом о государственном бюджете на 2018 год, представителей Минрегиона, Министерства социальной политики и других заинтересованных профильных министерств и ведомств. Поскольку аудиторы установили, что сегодня качество планирования субвенции по использованию средств является ненадлежащим.