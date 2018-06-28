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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Гаджеты

SD-карты нового поколения смогут хранить до 128 ТБ данных

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SD-карти смогут хранить до 128 ТБ данных
SD-карти смогут хранить до 128 ТБ данных / Фото из открытых источников

Компания SD Association представила стандарт карт памяти SD Express, который добавит поддержку интерфейсов PCIe и NVMe в SD-карты, что позволит увеличить скорость обмена данными почти до гигабайта в секунду. Кроме того, ассоциация представила стандарт SDUC, который поддерживает до 128 ТБ данных.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.

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Организация SD Association, которая разрабатывает стандарт SD, представила спецификацию SD 7.0, интегрирующую в SD-карты две технологии, которые применяются в SSD-накопителях – PCI Express 3.0 и NVM Express 1.3. Эти карты будут называться SD Express и иметь соответствующую надпись на корпусе.

Благодаря поддержке PCIe новые карты памяти смогут передавать данные со скоростью до 984,6 мегабайт в секунду. Кроме того, применение этого интерфейса позволит компонентам компьютера доступ к памяти без участия центрального процессора.

Карты SD Express будут оснащены таким же набором контактов, как и карты SD UHS-II. Стоит отметить, что карты SD Express будут выпускаться только в форм-факторе обычных SD-карт, а не microSD. Новые карты будут иметь обратную совместимость и за счет этого смогут применяться в уже существующих устройствах, поддерживающих SD-карты.

SD Association презентувала нові карти пам'яті на 128 ТБ
SD Association представила новые карты памяти на 128 ТВ

Кроме этого, новая спецификация описывает карты SD Ultra Capacity (SDUC), которые будут поддерживать объем до 128 ТВ, в отличие от SDXC, которые поддерживают только 2 ТБ памяти.

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Стоит отметить, что формат SD является самым популярным форматом карт памяти в потребительских устройствах. Как правило, эти карты используются как съемное хранилище данных для камер, беспилотников и других устройств. Несмотря на то, что многие компьютеры оснащаются разъемом для SD-карт, они редко применяются в качестве полноценного хранилища данных наравне с жесткими дисками и твердотельными накопителями, хотя, например, существуют укороченные SD-карты, разработанные именно для такого использования.

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Теги: Техно Гаджеты
Источник: 24 Канал
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