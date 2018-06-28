SD-карты нового поколения смогут хранить до 128 ТБ данных

Компания SD Association представила стандарт карт памяти SD Express, который добавит поддержку интерфейсов PCIe и NVMe в SD-карты, что позволит увеличить скорость обмена данными почти до гигабайта в секунду. Кроме того, ассоциация представила стандарт SDUC, который поддерживает до 128 ТБ данных.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.

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Организация SD Association, которая разрабатывает стандарт SD, представила спецификацию SD 7.0, интегрирующую в SD-карты две технологии, которые применяются в SSD-накопителях – PCI Express 3.0 и NVM Express 1.3. Эти карты будут называться SD Express и иметь соответствующую надпись на корпусе.

Благодаря поддержке PCIe новые карты памяти смогут передавать данные со скоростью до 984,6 мегабайт в секунду. Кроме того, применение этого интерфейса позволит компонентам компьютера доступ к памяти без участия центрального процессора.

Карты SD Express будут оснащены таким же набором контактов, как и карты SD UHS-II. Стоит отметить, что карты SD Express будут выпускаться только в форм-факторе обычных SD-карт, а не microSD. Новые карты будут иметь обратную совместимость и за счет этого смогут применяться в уже существующих устройствах, поддерживающих SD-карты.



SD Association представила новые карты памяти на 128 ТВ

Кроме этого, новая спецификация описывает карты SD Ultra Capacity (SDUC), которые будут поддерживать объем до 128 ТВ, в отличие от SDXC, которые поддерживают только 2 ТБ памяти.

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Стоит отметить, что формат SD является самым популярным форматом карт памяти в потребительских устройствах. Как правило, эти карты используются как съемное хранилище данных для камер, беспилотников и других устройств. Несмотря на то, что многие компьютеры оснащаются разъемом для SD-карт, они редко применяются в качестве полноценного хранилища данных наравне с жесткими дисками и твердотельными накопителями, хотя, например, существуют укороченные SD-карты, разработанные именно для такого использования.

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