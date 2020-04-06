"Сдам в аренду собаку": украинцы придумали бизнес-схему из-за новых карантинных ограничений

В Украине затейливые владельцы животных решили подзаработать: они предлагают сдать в аренду своих любимцев людям, которым очень хочется посетить парк. Толчком для таких бизнес-схем стали новые карантинные ограничения. Согласно им, людям запрещено посещать парки и скверы из-за опасности распространения коронавируса.

Исключение составляют только владельцы домашних животных: так, посещать парк можно человеку, который выгуливает, к примеру, свою собаку. Пункт, который до недавнего времени был поводом для шуток, стал реальной схемой для некоторых ловкачей. Объявления об аренде собак уже размещены на многих украинских онлайн-платформах для продажи.

Подробнее Карантин в Украине усилили: что нового

Цена аренды в час стартует от 100 гривен. Есть и более дорогие варианты: за прогулку с "элитной собакой" в Киеве просят 100 долларов в час.





Аренда собак во время карантина – новая схема находчивых украинцев / Скриншот с сайта для продажи

Есть еще вариант взять себе такого пса на 8 часов – такое удовольствие обойдется в 500 долларов.



Предлагают гулять с элитной собакой / Скриншот

Некоторые додумались еще и расписать условия аренды: к примеру – не спускать с поводка, кормить за свой счет в любое время выгула, следить, что собака тянет в рот и тому подобное. За нарушение предусмотрен штраф.



Здесь владельцы так и объясняют: сдают в аренду из-за усиления мер самоизоляции / Скриншот

Больше всего объявлений о сдаче животных в аренду появляется в Одессе и Киеве.



Еще одно одесское предложение / Скриншот

В сети некоторых рассмешила такая изобретательность, а кто-то – наоборот возмущается: мол, нельзя сдавать в аренду своего четвероногого друга.

Почему люди начали сдавать животных в аренду?Таким образом они хотят подзаработать. Дело в том, что в Украине с 6 апреля начали действовать новые карантинные ограничения, введенные правительством. В частности, украинцам запретили посещать парки, лесные зоны и скверы. Правда, существует исключение: посещать парк могут люди, которые выгуливают домашних любимцев (один человек может выгуливать одного животного). Также парки могут посещать люди в случае служебной необходимости.



Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала