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      "Сдам в аренду собаку": украинцы придумали бизнес-схему из-за новых карантинных ограничений

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      Украинцы после запрета гулять в парках начали сдавать собак в аренду / Shutterstock

      В Украине затейливые владельцы животных решили подзаработать: они предлагают сдать в аренду своих любимцев людям, которым очень хочется посетить парк. Толчком для таких бизнес-схем стали новые карантинные ограничения. Согласно им, людям запрещено посещать парки и скверы из-за опасности распространения коронавируса.

      Исключение составляют только владельцы домашних животных: так, посещать парк можно человеку, который выгуливает, к примеру, свою собаку. Пункт, который до недавнего времени был поводом для шуток, стал реальной схемой для некоторых ловкачей. Объявления об аренде собак уже размещены на многих украинских онлайн-платформах для продажи.

      Подробнее Карантин в Украине усилили: что нового

      Цена аренды в час стартует от 100 гривен. Есть и более дорогие варианты: за прогулку с "элитной собакой" в Киеве просят 100 долларов в час.



      Аренда собак во время карантина – новая схема находчивых украинцев / Скриншот с сайта для продажи

      Есть еще вариант взять себе такого пса на 8 часов – такое удовольствие обойдется в 500 долларов.


      Предлагают гулять с элитной собакой / Скриншот

      Некоторые додумались еще и расписать условия аренды: к примеру – не спускать с поводка, кормить за свой счет в любое время выгула, следить, что собака тянет в рот и тому подобное. За нарушение предусмотрен штраф.


      Здесь владельцы так и объясняют: сдают в аренду из-за усиления мер самоизоляции / Скриншот

      Больше всего объявлений о сдаче животных в аренду появляется в Одессе и Киеве.


      Еще одно одесское предложение / Скриншот

      В сети некоторых рассмешила такая изобретательность, а кто-то – наоборот возмущается: мол, нельзя сдавать в аренду своего четвероногого друга.

      Почему люди начали сдавать животных в аренду?Таким образом они хотят подзаработать. Дело в том, что в Украине с 6 апреля начали действовать новые карантинные ограничения, введенные правительством. В частности, украинцам запретили посещать парки, лесные зоны и скверы. Правда, существует исключение: посещать парк могут люди, которые выгуливают домашних любимцев (один человек может выгуливать одного животного). Также парки могут посещать люди в случае служебной необходимости.


      Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Новости Киева Новости Одессы Курьезные новости Мир животных
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