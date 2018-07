Сдаст ли Трамп Крым Путину : в Вашингтоне об этом говорят все

За три дня мы встретились здесь с несколькими десятками людей из Конгресса и главных американских think tanks. Всем задавали вопрос, станет ли Крым разменной монетой на встрече Трампа с Путиным 16 июля?

Плохая новость в том, что никто здесь не готов поручиться, что это невозможно. Включая коллег-республиканцев Трампа. Даже они лишь "выражают надежду".

Скорее, наоборот – здесь допускают, что это вполне может случиться. Трамп может признать законной аннексию Крыма. Объяснение одно: как сказал один из наших собеседников в Сенате – It’s Trump! Who the hell knows.

Здесь все описывают его одинаково – импульсивный и непредсказуемый. Ему никто не указ. Бывавшие лично у президента рассказывают: Трамп собирает советников, советуется с ними, потом распускает по домам, поднимается к себе, включает телевизор, открывает Twitter… и начинает строчить меседжи, от которых у советников шевелятся волосы. Американская "государственная политика" заканчивается и начинается "твиттерная". Из которой мир может узнать, что Америка выходит на тропу войны, а Госдеп или Конгресс – что у страны новый курс.

Трамп сам принимает многие решения – по ситуации и по настроению. Когда в июне он внезапно пообещал северокорейскому диктатору прекратить американские учения в Южной Корее, это было шоком и сюрпризом даже для Пентагона. Решение было принято им "на месте" и "в процессе".

Какого "сюрприза" ждать нам от встречи Трампа с еще одним диктатором, Путиным? Никто в Вашингтоне не ответит на этот вопрос. Тем более в этот раз совершенно неясно, с какими картами Трамп сядет за стол и за что будет торг. Nothing is on the table, everything is under the table.



Потому здесь начали готовиться к любому ходу событий. На днях Сенат нанес президенту "профилактический удар". Мы встречались с людьми из Комитета по международным отношениям как раз когда там дописывали жесткую речь сенатора Боба Менендеса. Он предупредил: американский президент должен понимать, что любая его попытка разменять Крым получит в Сенате жесткий отпор. И напомнил Трампу: пока все развлекаются футбольным чемпионатом в России, еще 17 украинских военных погибли от рук российских солдат на Донбассе или получили ранения. Менендес потребовал, чтобы Сенат принял официальную резолюцию о том, что США никогда не признают Крым российским.

Мы ждем от президента четкой позиции: ясно сказать Путину, что мы никогда не поддержим оккупацию Крыма. Однако ничего не дает мне больших оснований надеяться, что Трамп сделает это. Мы имеем президента, который настолько влюблен в Путина, что все еще отказывается его критиковать.

Не услышать Сенат Трамп не может. Не послушать – да.

В прошлом матерый бизнес-переговорщик, в политике Трамп играет по тем же правилам. Он любит торговаться со всеми и за все. Его любимая тактика – посеять хаос вокруг, перевернуть стол переговоров, смешать карты, сбить с толку и выжать максимум из любого. Его главная цель – выиграть. И ради нее он способен поставить на кон что угодно. Включая Крым.

Если Дональд Трамп реально в той или иной форме – за столом переговоров или под ним – поддержит аннексию Крымского полуострова Россией, это будет прецедентом и очевидным сигналом для всех: кто следующий? Здесь в Вашингтоне говорят, что части Госдепартамента, отвечающего за внешнюю политику США, после этого придется встать и выйти, признав ее несостоятельность.

Аргументы ли все это для президента США?

На переговоры с Путиным в Хельсинки он едет с целым букетом серьезных проблем – Сирия, КНДР, Иран, НАТО, санкции, скандал с российским вмешательством в американские выборы. Идеальный шторм проблем. И чтобы вырвать у Путина победу покрупнее, Трамп может бросить на стол Крым. It’s Trump. Who the hell knows.

Автор: Елена Трибушная, шеф-редактор 24 канала