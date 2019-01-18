"Сделай это": СМИ разоблачили очередную ложь Трампа об отношениях с Москвой и Путиным

Президент США Дональд Трамп приказал своему уже бывшему адвокату Майклу Коэну соврать Конгрессу о переговорах о строительстве небоскреба Trump Tower в Москве.

Об этом сообщает Buzzfeed со ссылкой на должностных лиц, вовлеченных в расследование возможного сотрудничества Трампа с РФ.

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Так, экс-адвокат Трампа рассказал, что тот поддержал идею посетить Россию во время президентской кампании для личной встречи с главой Кремля Владимиром Путиным. Политики должны были начать переговоры о строительстве небоскреба.

Источники утверждают, что Трамп сказал своему адвокату: "Сделай это".

Издание отмечает, Иванка Трамп и Дональд Трамп-младший регулярно получали детальные сообщения о делах по недвижимости от Коэна. Он стал руководителем этого проекта.

Теперь экс-адвокат Трампа отмечает, что действующий президент США лично поручил Коэну соврать. Экс-двокат должен был сказать, что переговоры о строительстве в Москве закончились месяцами раньше, чем на самом деле.

Следствие специального прокурора (Роберта Мюллера – 24 Канал) получило информацию о приказе Трампа Коэну врать Конгрессу из разговоров с несколькими свидетелями из компании Трампа Trump Organization, электронной переписки, СМС и документов. Во время общения со следователями Коэн также подтвердил, что получал такие приказы,

– пишет издание.

Авторы материала также отмечают, что эта информация является не первым доказательством того, что Трамп пытался помешать расследованию ФБР и специального прокурора относительно вероятного вмешательства РФ в выборы США 2016 года.

Напомним, недавно экс-адвокат президента США Майкл Коэн подтвердил, что заказывал фальсификацию онлайн-опросов для Дональда Трампа в 2014-2015 годах. Ранее ФБР заподозрило Трампа в работе на Россию. Подозрение это настолько серьезно, что уже два года идет официальное расследование. И, пожалуй, данных на главу Белого дома так много, что недавно судья продлил следствие еще на полгода.

О каком вмешательстве России в выборы идет речь?

Основанием для так называемого "российского расследования" стала кибератака на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем работников штаба Хиллари Клинтон – кандидата на пост президента США от Демократической партии на выборах 2016 года. Разведка США выяснила, что взлом осуществили 2 группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear.



Поводом для расширения "российского расследования" стало досье на Дональда Тампа, которое собрал экс-офицер британской разведки Кристофер Стол в течение 2015-2016 годов, и разоблачения многочисленных контактов членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками.