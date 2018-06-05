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"Сделаю все возможное для любви": что обещает зрителям потенциальный "Холостяк" 9 сезона

49 Читати новину українською
Никита Добрынин
Никита Добрынин / Фото из открытых источников

Ведущий и главный редактор журнала "XXL" Никита Добрынин признается, что сделает все возможное, чтобы найти свою любовь на проекте "Холостяк" 9 сезон.

Накануне телеканал СТБ обнародовал имена кандидатов на главную роль в романтическом шоу "Холостяк". Среди них – Никита Добрынин.

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Сейчас наступил период, когда я понимаю, что есть что-то важнее чем бизнес. И это личная жизнь. Сейчас я готов построить крепкие отношения,
– отмечает Никита.

По словам телеведущего, он достаточно требователен к характеру и внешности своей избранницы, хотя и не категоричен.

Кроме того, он допускает отношения с девушкой, у которой есть дети.

Никита Добрынин добавил, что главному герою проекта следует помнить, что это часть его жизни, где нет места для фальши, и только с таким отношением можно найти свою любовь.

"Главное, чтобы она была моим человеком. С ней должно быть легко", – рассказывает Никита Добрынин.

Отметим, что потенциальный "Холостяк" 9 сезона уже имеет опыт семейной жизни, ведь был женат.

Смотрите видео, как Никита делал предложение своей бывшей жене:

 

Вот такие красивые продолжаем свой тур по Греции.

Допис, поширений Nikita Dobrynin • TV & Radio (@nikitadobrynin)

Напомним, впервые за всю историю романтического шоу "Холостяк" зрители получили возможность принять участие в выборе главного героя.

Теги: LifeStyle
Источник: 24 Канал
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