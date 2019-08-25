Сделают из них танки, ракеты и самолеты: в России власть проведет "Парад колясок"

В России 31 августа оппозиция собирается на очередной митинг протеста против Владимира Путина. А власть анонсировала проведение "Парада колясок". Там, где собирались встретиться оппозиционеры – на Бульварном кольце.

Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал журналист Иван Яковина.

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"Знаете, что это такое? Это когда из детских колясок делают танки, ракеты и самолеты. Обычное милитаристское безумие: "Участникам этого красочного карнавального шествия должны продемонстрировать детские коляски, оформленные необычным образом!", - отметил Яковина.

Я предлагаю участникам этого шествия оформить свои коляски подводной лодкой "Лошарик", которая недавно сгорела при погружении вместе с экипажем. Или самолетом Sukhoi Superjet, который в мае сгорел вместе с пассажирами в Шереметьево,

- сказал журналист.

По мнению Яковины, настоящим хитом может стать коляска в виде крылатой ракеты "Буревестник", оставляющей радиоактивный след. В духе модных тенденций, так сказать. Чтобы дети с ранних лет знали, что их ждет, когда подрастут.

Какая катастрофа произошла под Архангельском и почему это важно?

Возле Северодвинска под Архангельском 8 августа на полигоне произошел взрыв. В "Росатоме" рассказали, что инцидент произошел во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки. Правда, разведка США выдвинула версию, что взрыв мог произойти во время испытания ядерной крылатой ракеты Skyfall или, как ее называют в России, "Буревестник". Эта ракета имела малогабаритную сверхмощную ядерную энергоустановку.

Смотрите видео полного выпуска видеоблога "Безумный мир" Ивана Яковины за 24 августа 2019 года