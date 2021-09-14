Сделала селфи и прыгнула с крыши: несовершеннолетняя в Харькове покончила с собой

В Харькове 15-летняя девочка прыгнула с многоэтажки. Она якобы гуляла с подругой и решила покончить с собой. Девушка сделала это в прямом эфире.

В телеграм-канале утверждают, будто бы девушка рассказывала подруге о своих намерениях. После этого дети отправились в кафе.

Читайте также Отец с инвалидностью воспитывал сына как мог: что известно о смерти 12-летнего мальчика в "Артеке"

В заведении девочка предложила подружке подняться на крышу девятиэтажки. Мол, там красивый закат и можно сделать селфи.

Как произошла трагедия

По предварительной информации, девушки сделали фотографию, а затем 15-летняя отдала телефон подруге и прыгнула с крыши. Увы, смерть наступила мгновенно.

Что известно о погибшей

В сети пишут, что девочка стояла на учете в психиатрической больнице. Она якобы увлекалась компьютерными японскими играми. Однако достоверную причину смерти и детали трагедии будут устанавливать правоохранители.

Последние печальные инциденты с детьми

В Пуще-Водице в лагере "Артек" умер 12-летний Павел. Накануне мальчик жаловался, что плохо себя чувствует. В комнату вызвали врача, но он лишь осмотрел парня. Точная причина смерти пока неизвестна.

В Днепре 72-летняя женщина набросилась на маленького мальчика, потому что он с другими детьми играл с мячом не в своем дворе. Школьнику понадобилась помощь врачей.

В Киеве 28-летняя женщина снимала свою малолетнюю дочь в порно и выкладывала это в интернет. На момент начала преступления ребенку было 5 лет. Правоохранители задержали злоумышленницу.

Важно "Группы смерти" и подростковые самоубийства в Украине: как уберечь ребенка от трагедии