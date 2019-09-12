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      Сделали из парка клетку: в сети высмеяли новую выдумку оккупантов в Крыму – фото

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      Оккупанты в Севастополе огородили сквер забором
      Оккупанты в Севастополе огородили сквер забором / Shutterstock

      Оккупанты в Крыму решили окружить сквер в Севастополе забором. Местные жители говорят, что это для того, чтобы туда нельзя было свободно заходить.

      Соответствующее фото огороженного местного сквера "Первого бастиона" появилось на твиттер-странице блогера RoksolanaToday&Крым.

      Следует знать: Россия заявила об изменении даты, с которой она оккупировала Крым

      "Как же похорошел Севастополь в родной гавани!" – говорится в подписи к фото.

      На фотографии – парк, который закрыли для посещения и огородили высоким забором. Пользователи соцсети высмеяли эту ситуацию, отметив, что строить ограждения – привычное дело для России.

      Просто новая власть, которая пришла, не привыкла иметь дело с интеллигентным народом. У них дома клетки это действительно необходимость,
      – пишут пользователи.


      В оккупированном Севастополе огородили парк / RoksolanaToday&Крым

      Другие же добавляют, что это все напоминает кадры из фильма "Терминатор".

      "Отгородили – зачем им сквер? У них есть гавань!", "Не порядок, почему обесточено? Так и решетку расшатают, а она денег стоит", "Так им и надо", – добавляют они.

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости Крыма Аннексия Крыма
      Источник: 24 канал
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