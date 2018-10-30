Сделали порно и стали известными, – Бон Джови остро раскритиковал семью Кардашян

Большая семья Кардашян привлекла внимание всего мира яркими девушками и их семейными конфликтами. Однако у звезд не только есть поклонники, но и хейтеры. Даже в светской элите их довольно много.

Так, к числу тех, кто не любит семью Кардашян, присоединился легендарный музыкант Джон Бон Джови. Артист в интервью The Sunday Project признался, что ни разу не смотрел реалити-шоу американской семьи и не намерен хоть когда-то это делать.

Читайте также: Сестры Кардашян отправились на Бали и очаровали пикантными кадрами с отдыха

"Думаю, это ужасно, что мы живем в таком мире. Могу сказать, что я никогда не потратил даже минуты своей жизни на то, чтобы посмотреть шоу "Кардашьян и бла-бла-бла" ("Семейство Кардашьян", – 24 канал). Я не знаю их имен, я никогда не смотрел шоу, это не для меня", – заявил Джон Бон Джови.

Кроме этого, музыкант остро раскритиковал успех сестер Кардашян. Он отметил, что в их биографии будут только сомнительные достижения, сделанные благодаря громким скандалам и пикантным фото. Джон Бон Джови посоветовал моделям сделать нечто более значимое – написать книгу или спеть.

"Что будет в вашей биографии? Сделала порно и стала известной? Лучше напишите книгу, нарисуйте картину, сыграйте в кино, пойдите на учебу, спойте,

– добавил Бон Джови.

К слову, легендарный певец – не единственный, кто считает творчество семьи Кардашян неприемлемым. Телеведущая Венди Уильямс в прямом эфире своего шоу резко заявила, что вульгарными фото Ким пытается отвлечь внимание от психических расстройств ее мужа Канье Веста. Однако такие публикации хоть получают популярность, все же являются жалкими.