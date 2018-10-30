14:25
30 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЭЛИНА СВИТОЛИНА ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путин и его олени. Рогозин подался в аграрию
      Вєсті Кремля
      20:57, 29 октября
      Вести.UA. Слезные письма Савченко о помощи. Стокгольмский синдром Барны
      Вєсті.UA
      20:57, 29 октября
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, 26 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Клубы интернациональной дружбы
      Згадати все
      12:34, 28 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЭЛИНА СВИТОЛИНА ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Сделали порно и стали известными, – Бон Джови остро раскритиковал семью Кардашян

      195 Читати новину українською
      Бон Джови раскритиковал семью Кардашян
      Бон Джови раскритиковал семью Кардашян / etonline.com

      Большая семья Кардашян привлекла внимание всего мира яркими девушками и их семейными конфликтами. Однако у звезд не только есть поклонники, но и хейтеры. Даже в светской элите их довольно много.

      Так, к числу тех, кто не любит семью Кардашян, присоединился легендарный музыкант Джон Бон Джови. Артист в интервью The Sunday Project признался, что ни разу не смотрел реалити-шоу американской семьи и не намерен хоть когда-то это делать.

      Читайте также: Сестры Кардашян отправились на Бали и очаровали пикантными кадрами с отдыха

      "Думаю, это ужасно, что мы живем в таком мире. Могу сказать, что я никогда не потратил даже минуты своей жизни на то, чтобы посмотреть шоу "Кардашьян и бла-бла-бла" ("Семейство Кардашьян", – 24 канал). Я не знаю их имен, я никогда не смотрел шоу, это не для меня", – заявил Джон Бон Джови.

      Кроме этого, музыкант остро раскритиковал успех сестер Кардашян. Он отметил, что в их биографии будут только сомнительные достижения, сделанные благодаря громким скандалам и пикантным фото. Джон Бон Джови посоветовал моделям сделать нечто более значимое – написать книгу или спеть.

      "Что будет в вашей биографии? Сделала порно и стала известной? Лучше напишите книгу, нарисуйте картину, сыграйте в кино, пойдите на учебу, спойте,
      – добавил Бон Джови.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

       

      К слову, легендарный певец – не единственный, кто считает творчество семьи Кардашян неприемлемым. Телеведущая Венди Уильямс в прямом эфире своего шоу резко заявила, что вульгарными фото Ким пытается отвлечь внимание от психических расстройств ее мужа Канье Веста. Однако такие публикации хоть получают популярность, все же являются жалкими.

      Теги: Музыка LifeStyle Кендалл Дженнер Кайли Дженнер Скандал Ким Кардашян
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как побороть травлю детей в школах: интервью с психологом
      сегодня , 14:00 Как побороть травлю детей в школах: интервью с психологом
      Євгенія Мазур
      Про гидкий та цілком передбачуваний фінал п'яної ДТП за участю бізнесмена Киященка
      сегодня , 13:21 Про гидкий та цілком передбачуваний фінал п'яної ДТП за участю бізнесмена Киященка
      Тетяна Мартинюк
      Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      29 октября , 11:00 Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      Авиакатастрофа Boeing 737 в Индонезии: последние новости
      сегодня , 12:28 Авиакатастрофа Boeing 737 в Индонезии: последние новости
      Пропаганда Кремля в дії: як травмують український мозок
      сегодня , 12:00 Пропаганда Кремля в дії: як травмують український мозок
      Артем Овдієнко
      Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
       16 февраля 2016 , 11:31
      Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
       23 июня 2016 , 21:53 9
      Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
       8 мая 2016 , 08:01
      Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
       21 июня 2016 , 21:10 1
      Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
       28 июня 2016 , 03:40 1
      Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
       6 марта 2016 , 15:33
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук