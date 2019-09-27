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      Сделать дороги за полгода – фантастика, – Криклий

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      Владислав Криклий
      Владислав Криклий / mvs.gov.ua

      Министр инфраструктуры Владислав Криклий считает, что не нужно забрасывать обещаниями украинцев, сначала необходимо сделать, а потом хвастаться результатами.

      Криклий в интервью 24 каналу сказал: "Не надо рассказывать людям о том, что мы сделаем ракеты нового формата. Нет, давайте построим ракету, которая полетит, долетит и тогда можно об этом говорить".

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      По его словам, если говорить о ремонте дорог в Украине, то на это понадобится немного времени и средств.

      Если я скажу, что мы за полгода изменим дороги, то это будет фантастика. 30 лет не строили, а тут за полгода сделали,
      – объяснил министр инфраструктуры.

      Также добавил: "Если бы у меня была магическая палочка, то я бы это сделал, но, к сожалению, таких способностей у меня нет. По крайней мере пока, но мы над этим работаем".

      Эти вещи мы будем на себя брать. Есть Дорожный фонд, который вместе с деньгами Международных финансовых организаций, насчитывает почти 74 миллиарда гривен. Также они планируют привлекать различные концессионные проекты, работать с органами местного самоуправления, чтобы они самостоятельно привлекали финансирование,
      – рассказал политик.

      "Вот так будем с двух фронтов активно строить дороги – местные, региональные и конечно национальные", – отметил Криклий.

      Важно! Проект Государственного бюджета на 2020 год предусматривает рекордный объем финансирования дорожной отрасли – 74,4 миллиарда гривен будут направлены на восстановление украинских дорог.

      бюджет 2020 рік
      На ремонт дорог в 2020 году выделят рекордную сумму / инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Деньги Дороги Владислав Криклий Министерство инфраструктуры Бюджет 2020
      Источник: 24 канал
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