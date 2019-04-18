Кандидат в президенты Владимир Зеленский выступает против легализации огнестрельного оружия, но – за легализацию медицинской марихуаны. А вообще политик сделал бы "для этого всего Лас-Вегас" – так ответил Зеленский на вопрос о легализации проституции.

"Я против легализации оружия. Нельзя на это ответить кратко, объясню почему. Легализация оружия сегодня в Украине – в стране, где идет война – это неправильно", – сказал Зеленский в интервью изданию "РБК-Украина".

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При этом он одобрительно относится к идее легализовать в Украине медицинскую марихуану.

"Медицинская марихуана, я считаю, что это нормально, в капельках она продается. Я, кстати, консультировался по этому поводу с Евгением Олеговичем Комаровским", – сказал кандидат в президенты.

На вопрос о легализации проституции Зеленский ответил: "В принципе требуется отдельный город, где это все можно".

Секс за деньги? Честно говоря, я думаю, что у нас есть возможность, и я сейчас отвечу на все предыдущие вопросы, сделать Лас-Вегас. Общество было бы не против, и налоги бы платили. Дать возможность какому-то городу, какой-то территории, и там все это открыть,

– сказал кандидат на должность главы государства.

Он добавил, что туда же перенес бы весь игорный бизнес: "Пожалуйста, там тусите. Это не будет закрытая территория. Можно этим самым поднять какой-то город, в который никто не приезжает, и там – пожалуйста".