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      Сделать Лас-Вегас: как Зеленский относится к легализации оружия, марихуаны и проституции

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      Зеленский о легализации марихуаны, оружия и проституции - интервью
      Зеленский не против создать украинский Лас-Вегас / 24 канал

      Кандидат в президенты Владимир Зеленский выступает против легализации огнестрельного оружия, но – за легализацию медицинской марихуаны. А вообще политик сделал бы "для этого всего Лас-Вегас" – так ответил Зеленский на вопрос о легализации проституции.

      "Я против легализации оружия. Нельзя на это ответить кратко, объясню почему. Легализация оружия сегодня в Украине – в стране, где идет война – это неправильно", – сказал Зеленский в интервью изданию "РБК-Украина".

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      При этом он одобрительно относится к идее легализовать в Украине медицинскую марихуану.

      "Медицинская марихуана, я считаю, что это нормально, в капельках она продается. Я, кстати, консультировался по этому поводу с Евгением Олеговичем Комаровским", – сказал кандидат в президенты.

      На вопрос о легализации проституции Зеленский ответил: "В принципе требуется отдельный город, где это все можно".

      Секс за деньги? Честно говоря, я думаю, что у нас есть возможность, и я сейчас отвечу на все предыдущие вопросы, сделать Лас-Вегас. Общество было бы не против, и налоги бы платили. Дать возможность какому-то городу, какой-то территории, и там все это открыть,
      – сказал кандидат на должность главы государства.

      Он добавил, что туда же перенес бы весь игорный бизнес: "Пожалуйста, там тусите. Это не будет закрытая территория. Можно этим самым поднять какой-то город, в который никто не приезжает, и там – пожалуйста".

      марихуана легалізація світ Україна Зеленський

      другий тур вибори президента України рейтинги Зеленський Порошенко

      НА КАКИЕ ЕЩЕ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ ОТВЕТИЛ В ИНТЕРВЬЮ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ:
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      Где живет Зеленский: какой недвижимостью владеет кандидат в президенты
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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Новости политики Наркотики Оружие
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