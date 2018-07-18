Сделать визу – как утром почистить зубы, – странствующая этно-группа "Фолькнеры"

Супружеская пара Владимира Муляра и Ярины Квитки вместе с маленьким Марком, известные как украинская этно-группа "Фолькнеры", в июле отправится в следующий этап масштабной экспедиции, цель которой – проехать на велосипеде вокруг света, собирать уникальный фольклор и рассказывать об Украине.

Это уже седьмое семейное велопутешествие. Музыканты за последние 8 лет проехали более 40 тысяч километров и увидели около 30-ти стран. С октября 2014 по июль 2017 года семья "Фолькнеров" путешествовала на велосипедах из Украины в Австралию и дальше ...

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Что вдохновило кататься по миру, экономнен лиформат их странствий, что дают путешествия и почему путешествовать нужно и легко, главное только решиться, читайте в мотивирующем интервью для сайта 24 канала.

Как пришла идея все бросить и начать путешествия по миру?

Владимир: Это произошло в далеком 2010-м году, когда мы решили объединить две наши любимые вещи в жизни: путешествия и музыку. Так был создан проект "Двухколесные хроники", в котором мы путешествуем к другим народам на велосипедах, собираем песенный фольклор и воспроизводим.



Выступление в Индонезии на фесте "Азия Три" вместе с украинцем Яном

Ярина: Но самая большая наша миссия – познакомить другие страны с Украиной. К сожалению, мы обнаружили, что про украинцев мало знают, а некоторые и вообще ничего не слышали об Украине.

Поэтому мы, как музыканты группы "Фолькнеры", часто играем на улицах, в кафе, в детских домах или школах, на фестивалях, то есть так знакомим людей с украинской культурой.

Почему путешествуете именно на велосипедах?

Ярина: На велосипеде мы проезжаем всю страну, видим, как на самом деле живут люди. Ведь культура каждой нации живет не в столице, а в провинции.

Владимир: К тому же, велосипед – лучший транспорт, котороый изобрело человечество. Он позволяет нам двигаться с оптимальной скоростью, остановиться в любое время, проехать где угодно. Это очень удобно и выгодно, потому что не требует топлива и не загрязняет экологию.



"Фолькнеры" в Турции

Что побудило к путешествиям: ваше естество или внешние обстоятельства?

Ярина: Ответить трудно. Наша натура такая. Возможно, мы кочевники! Нам очень легко собраться и поехать. Уже год здесь просидели – и в путь. Это, пожалуй, на всю жизнь.

Я давно мечтала путешествовать. Когда мне рассказывали об Африке в школе на уроках географии, я уже представляла, как там путешествую. Когда взрослела, тоже думала, что путешествовать могут лишь богатые. Но потом познакомилась с Володей, который купил мне велосипед и сказал: "Путешествуем на велосипедах вместе? Я уже это делаю". И я подумала, а почему бы нет?

Впервые поехали в Абхазию в 2009 году и уже тогда взяли с собой барабаны, чтобы выступать. А в следующем году решили сделать проект "Двухколесные хроники" и ездить в масштабные экспедиции. Мы много снимали в путешествиях, так как имеем ютуб-канал "Двухколесные хроники", где куча серий наших приключений.

Поэтому это с одной стороны и путешествия, и образ жизни, и работа. Ведь мы работаем в пути! Снимаем видео, пишем статьи, продаем фотографии, выступаем, сотрудничаем с телеканалами и одновременно открываем для себя новые страны.

Клип, сделанный в Сиднее, – смотрите видео

Владимир: Чувствуем к этому призвание. Делаем то, что любим. Видим, что слушателям очень нравится наша музыка, и они в ней нуждаются. Так есть, потому что мы делаем свое дело.

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Насколько может быть экономным ваш формат странствий?

Ярина: Когда мы с Володей отправились в наше самое большое путешествие – из Украины в Австралию – решили, что у нас будет лайтовое путешествие в финансовом плане. Нашей целью было ночевать только в палатке! За год путешествия из Украины в Индонезию мы потратили две тысячи долларов на двоих. Это не много вообще.



Выступление на улице в Индонезии

Владимир: Это значительно меньше, чем нужно для жизни в Украине!

Ярина: Однако в Австралии очень дорого. Поэтому там я принялась писать на различные арт-площадки. Отвечали, что такой музыки еще не было и звали выступать. Так мы и пополняли бюджет нашего путешествия.

Проехали 13 стран с Володей, а как родился Маркусь, проехали еще 5 стран Юго-Восточной Азии с ним. И конечно формат путешествия изменился. Ограничиться только палатками было невозможно. Тогда и появились спонсоры Hotels.com, которые предоставляли время от времени гостиницу.

Путешествия – это также и испытание человеческих качеств. Сегодня мы ночуем в палатке на берегу моря, а завтра в пятизвездочном отеле! Мы звезды, нам приносят всякие фрукты, вокруг белые простыни ... Такие переключения. И конечно, когда путешествуешь с ребенком, серьезнее и глобальнее ко всему относишься.

Считаю, что может путешествовать любой. Кто как не мы сами, будем воплощать наши мечты? Для нас мечта – это действие, в конце концов.



"Фолькнеры" в Иране

Расскажите о поездке по 5 странам Азии с ребенком. С какими сложностями пришлось столкнуться?

Владимир: С ребенком сложнее путешествовать и одновременно гораздо интереснее!

Ярина: Сложности в том, что проезжали меньше километров, ведь много времени уходило на развлечение ребенка. Марку было 10 месяцев, когда мы вместе поехали, потому купили ему один из лучших трейлеров – специальных прицепов к велосипедам, в котором ехал малыш. Внутри играл Моцарт, и был абсолютный оазис.

С грудным вскармливанием не было никаких проблем. В палатке сын прекрасно спал. Уезжая, видел настоящих обезьян, в Таиланде купался ежедневно в море, ел экзотические фрукты, общался с разными детьми.

В конце концов, наша философия такая: если счастливы родители, счастливы и дети! А трудности – это собственное развитие. Путешествия – это не только удовольствие, но и испытания себя, как человека. Потому что в XXI веке мы живем в роскоши и забываем, что можно жить во внутренней роскоши с природой.



В Таиланде

Владимир: Это также и испытание семьи на прочность. Уже три года мы в путешествии и 24 часа в сутки вместе. Бывает очень сложно.

Тщательно планируете путешествия?

Владимир: В путешествиях мы любим спонтанность и случайность, потому что считаем приключения в дороге настоящей жизнью. Не планируем детальный маршрут, полагаемся на случайность и любим, куда нас заведет судьба.

Как удается жить то в палатках, то в пятизвездочных отелях?

Ярина: Въезжая в новую страну, иногда пишем спонсорам Hotels.com, и те организуют отель. Среди спонсоров также: корпорация Сanon, предоставляющей фототехнику, страховая компания "Формика", которая сделала очень хорошую скидку, и компания Trek, которая предоставила нам велики, а также Turbat, Travel Today, Sigma, Gorgany, Velokyiv, компания VH.

Мы с Володей себя испытали на пути из Украины в Австралию и поняли, что можно при минимальных условий тоже чувствовать себя круто и получать удовольствие от путешествия. Мы воспринимали это как игру, потому что ты не всегда будешь спать в палатке или есть только рис в Таиланде ...



Лагерь в Лаосе

Владимир: Но, с другой стороны, спать в палатке гораздо полезнее, чем спать на супермягком матрасе, поэтому мы относимся ко всему по-философски.

Что больше всего запомнилось и поразило во время последнего путешествия?

Ярина: Очень много всего! Вспоминается Иран. Начитавшись различной информации об этой стране, мама звонила каждый день и говорила: "Боооже, не едь в тот Ирааан, вас там убьют, отдадут в рабство!" Я, наслушавшись всего, надела черную одежду, только глаза видны. Было страшно. Приехав в Иран, в первый вечер упросила Володю заночевать в отеле. Но в пограничном городе был не отель, а какая-то тюрьма-душегубка, такая маленькая комната ... И мы решили переждать в палатке.

Вот ставим мы палатку в каком скверике, а вокруг люди сходятся и предлагают переночевать у них. В конце концов, нам начали приносить еду, пока половину палатки не завалили ею. И мы поняли, что если каждый вечер ночевать в палатке, нам будут приносить еду, то мы станем толстые и не сможем ехать дальше (смеется). Поэтому за два месяца пребывания в Иране мы только дважды ночевали в палатке.

Владимир и Ярина в Иране

Иранцы – удивительные люди. Они каждый вечер приглашали в гости, устраивали чаепития. Мы путешествовали в зимний период, поэтому беспокоились, как будем мыться. Но у иранцев с гигиеной все классно. Приглашают в гости, и первое что делают – показывают ванну, туалет, предлагают постирать вещи. Нам накрывают стол, затем слышат, что мы музыканты ... Мы играем, они приглашают соседей, и у нас каждый вечер движ! Поэтому, когда измучились окончательно решили еще раз поспать в палатке.

Вообще, Иран – это что-то мега грандиозное! Потому что, с одной стороны, это цивилизация и развитие, а с другой – колорит и сохраненные традиции.

А дальше была Индия ... Это шок и восторг одновременно!



"Каждое утро вылезали из палатки и видели вокруг человек 50 .. "

С одной стороны, все очень грязно и очень навязчиво. Каждое утро вылезали из палатки и видели вокруг человек 50, которые чистили зубы, харкали, ковырялись в ухе, в носу, чуть ли не в заднице ... И мы такие им: "Нууу, доброе утро!" Мы начинаем завтрак варить, а они стоят и смотрят на нас, 2 часа стоят и смотрят ...

И где бы мы ни останавливались в Индии, нас всегда окружали индусы. Это очень раздражало, но потом мы начали искать в себе примирениея, потому что все же мы гости в их стране.

Индийский пейзаж

И когда с этим смирились, то открыли для себя действительно яркую Индию. Потому что ни смотря на весь этот трэш и бедноту, это очень красивая страна. Эти женщины в сари, эти дети смешные, экзотическая еда – это необычно.

Какие сложности были в путешествии, которое длилось 17 месяцев?

Владимир: Те, которые связаны преимущественно с визовыми вопросами. Это ограничивало наше движение, и затем заставляло ускоряться. Временами климатические испытания препятствовали. Из-за рекордной жары в Мьянме и Австралии днем было невозможно двигаться дальше.



"Фолькнеры" в Мьянме

Ярина: Многие люди боятся путешествовать, потому что считают, что это сложно. Но это легко! Ты сделал одну, вторую, третью визу ...

И потом сделать визу – это как утром почистить зубы!

Языковые трудности? Мы заметили с Володей за годы наших странствий, что жесты и мимика – самый главный язык общения. В Иране мы часто общались на украинском, они – еа иранском, и ничего, говорили по несколько часов. Языковой барьер не может быть серьезной причиной, чтобы не путешествовать.

В путешествие отправляетесь сейчас?

Владимир: В новое путешествие отправимся в июле. Планируем длинный маршрут, нам осталось проехать всего полмира! Сейчас едем на юг до Балкан, в Грецию, затем переправляемся в Северную Африку, едем по Средиземноморью, затем возвращаемся через Гибралтар в Европу, дальше летим в Южную Америку, от Аргентины двигаемся уже в Северную Америку и завершаем маршрут в Канаде. Всего 22 страны. Путешествие продлится ориентировочно полтора года.

Клип, снятый на Кипре, – смотрите видео:

Ярина: Но на самом деле сколько бы мы не планировали, будет так, как должно быть. Мы стартовали в 2014-м из Киева, планировали не более года путешествовать, а получилось 17 месяцев. Поскольку в финале путешествия в Сиднее мы захотели еще.

Для путешественника самое страшное знаете что? Когда приезжаешь на финиш и чувствуешь такую пустоту и немой вопрос: а что дальше?

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Владимир: Когда заканчивается путешествие, прерывается твой стиль жизни. По опыту пройденного полмира прогнозирую, что наше путешествие может продлиться и два-три года ...

Фото из семейного архива "Фолькнеров"