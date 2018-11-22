Сделавшая феноменальную карьеру при Януковиче судья до сих пор живет в роскоши и ездит в Россию

Судьи, которые рассматривают дела Национального антикоррупционного бюро, постоянно рискуют не угодить фигурантам их дел. За решение в пользу детективов на судей временем ожидает немало неприятных сюрпризов, в том числе и уголовные производства, заведенные на самих служителей Фемиды. Такая история и у лауреата сегодняшней премии Виктора Фомина.

Виктор Фомин – судья Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области, который уехал в командировку до Соломенского райсуда Киева. Этот суд регулярно рассматривает дела по обвинению НАБУ. Фомин успел принять участие в делах в отношении депутатов Верховной Рады Олега Ляшко, Игоря Мосийчука, Борислава Розенблата, сына министра МВД Арсена Авакова и заместителя председателя СБУ Павла Демчин.

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В апреле 2018 года судья разрешил передать в управление Нацагентства по розыску коррупционных активов арестованное имущество Одесского аэропорта. Этот аэродром и два терминала площадью более 65 тысяч "квадратов". По материалам следствия коммунальное имущество аэропорта по сговору с работниками одесского горсовета незаконно продали частной фирме. Сейчас его пытаются вернуть городу. За несколько недель после определения Виктор Фомин узнал, что Служба безопасности Украины завела на него уголовное дело за вынесение им заведомо неправосудного решения. По словам судьи, это связано с недовольством силовиков решением о передаче аэропорта в управление госструктуры.

Дело расследуется при участии СБУ, которой не понравилось мое решение о передаче недвижимого имущества международного аэропорта "Одесса" и 75% акций компании, которая им владеет, Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами АРМА в апреле 2018 года. Впрочем, расследование в отношении меня, пока ни к чему конкретному не привело,

– рассказал Фомин.

Подтверждает его слова и тот факт, что на судью Дмитрия Кратко, который своим решением постановил арестовать имущество аэропорта, тоже завели уголовное дело именно в СБУ. А когда Виктор Фомин подал документы на конкурс в Высший антикоррупционный суд – через две недели в Высший совет правосудия поступило шесть жалоб на работу судьи. Судья не исключает, что такая ситуация могла быть местью за решение относительно аэропорта. Ведь привлечение судьи к дисциплинарной ответственности помешает его назначению судьей Антикоррупционного суда.



"Честь недели" – судья Виктор Фомин

Премию "Честь недели" за непредвзятость при рассмотрении дел и противостояние давлению силовых структур получает судья Мелитопольского горрайонного суда Виктор Фомин.

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Не боится давления силовиков и иностранных спецслужб лауреат нашей антипремии – судья хозяйственного суда Киева Виктория Джарты. После начала конфликта в зоне АТО Виктория продолжала летать в Российскую Федерацию. По информации журналистов проекта PROSUD за 2014 и 2015 годы судья неоднократно посещала Москву. А когда в 2016 воздушное сообщение между Украиной и Россией закрыли, начала летать в Минск, который может служить пересадочным пунктом с государством агрессором. Муж судьи Валерий Омельченко, как говорят журналисты, совершал такой же маршрут: вылеты в столицу Беларуси, а затем в Россию.

То есть судья хозяйственного суда несмотря на вооруженный конфликт на востоке Украины, продолжает летать в государство-агрессор. Хотя, вполне вероятно, может попасть под влияние российских спецслужб. И судья Джарты летает не только в Россию. В СМИ можно найти ряд ее фото с известных курортов Куршавель или Майями.

Ездит судья на автомобиле Bentley Continetal 2012 года выпуска. Его задекларированная стоимость 2,2 миллиона гривен. Она также является владелицей дома площадью 611 "квадратов" в селе Романков под Киевом. Приобрела она его в 2017 году за 2,7 миллиона гривен. В декларациях за 2011 – 2017 годы судья указала свыше пяти миллионов гривен дохода. Из этой суммы заработная плата судьи составляла незначительную долю, тогда как большинство доходов – это подарки, продажа имущества и проценты от банковских депозитов.



"Не.Честь недели" – судья Виктория Джарты

Активисты Автомайдана утверждают: доходов судьи и ее семьи недостаточно для такой роскошной жизни. По их мнению, источником этого богатства была близость ее родственников к Виктору Януковичу. Ведь отец судьи Василий Джарты в 2006 году возглавлял предвыборный штаб "Партии регионов" и стал народным депутатом Украины. Позже Верховная Рада Украины утвердила Василия Георгиевича на должность министра охраны окружающей природной среды Украины в правительстве Виктора Януковича.

Два года назад Викторию Джарты назначили судьей Хозяйственного суда Донецкой области. А еще через два года указом Януковича Викторию Васильевну перевели в Хозяйственный суд Киева. Здесь она работает и сегодня и именно сейчас проходит квалификационное оценивания, в рамках которого комиссия должна, в частности: проверить, обязана ли судья политическому влиянию Януковича своей феноменальной карьерой, и подтвердить, может ли судья осуществлять правосудие независимо.

Премию "НеЧесть недели" за визиты в страну агрессор получает судья Хозяйственного суда Киева Виктория Джарты.

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Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фундация DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очищения судейских рядов.

Полный выпуск программы "Честь и НеЧесть" смотрите здесь.