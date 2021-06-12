Сдерживали фашистов: в Харькове "тепло поздравили" с днем России

Россияне 12 июня отмечают День России. В Харькове Служба безопасности Украины поставила возле консульства России специальный баннер.

СБУ решила напомнить России об обороне Донецкого аэропорта и об отваге украинских киборгов. Именно так служба поздравила страну-агрессора с ее праздником.

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На баннере изобразили фото полуразрушенной башни Донецкого аэропорта и надпись "Сдерживали фашистов". Далее добавили статистические данные:

Дания – 6 часов сдерживала фашистов;

Нидерланды – 6 дней;

Бельгия – 8 дней;

Польша – 36 дней;

Франция – 43 дня;

Дом Павлова (Сталинград) – 58 дней

Донецкий аэропорт – 242 дня.

Так СБУ приравняла российских наемников, которые в 2014 году пытались захватить Донецкий аэропорт, к фашистам.