Сдерживали фашистов: в Харькове "тепло поздравили" с днем России

Россияне 12 июня отмечают День России. В Харькове Служба безопасности Украины поставила возле консульства России специальный баннер.
СБУ решила напомнить России об обороне Донецкого аэропорта и об отваге украинских киборгов. Именно так служба поздравила страну-агрессора с ее праздником.
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На баннере изобразили фото полуразрушенной башни Донецкого аэропорта и надпись "Сдерживали фашистов". Далее добавили статистические данные:
- Дания – 6 часов сдерживала фашистов;
- Нидерланды – 6 дней;
- Бельгия – 8 дней;
- Польша – 36 дней;
- Франция – 43 дня;
- Дом Павлова (Сталинград) – 58 дней
- Донецкий аэропорт – 242 дня.
Так СБУ приравняла российских наемников, которые в 2014 году пытались захватить Донецкий аэропорт, к фашистам.
Главное об обороне Донецкого аэропорта
Оборона аэропорта продолжалась с 26 мая 2014 года по 22 января 2015 года. В течение этого периода украинские военные, добровольцы, медики и волонтеры противостояли нашествию российских оккупантов. Кровавые и ожесточенные бои пришлись на январь 2015 года. Всего, по официальным данным, защищая Донецкий аэропорт, погибли около 100 военных.