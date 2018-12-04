Сдуйте пыль с телевизора, или Как голубой экран указывает избирателям, за кого голосовать

Украина остается аналоговой страной, в которой самый дисциплинированный избиратель продолжает сидеть перед голубым экраном. И если вы хотите понять его картину мира – попробуйте как-нибудь сдуть пыль со своего телевизора.

Если вам нечего смотреть на ТВ – значит, вы просто не целевая аудитория. Но не спешите этому радоваться. В Украине телевизор остается главным источником информации для 70% населения. Это то самое большинство, для которого снимают контент и готовят рекламу.

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Потребительские запросы этого большинства – тот самый мейнстрим, под который подстраивают предложение.

Если вы телевизор не смотрите, это значит лишь то, что вы угодили в меньшинство. Можно этим фактом гордиться. Можно бравировать тем, что телевизор у вас выполняет роль подставки под вазу. Но на деле это значит лишь то, что вы остаетесь миноритариями. В то время как ваше будущее определяет партия большинства.

Телемаркетологи способны рассказать о стране не меньше, чем социологи. Реакция на контент отслеживается ежедневно: пол, возраст, география. Контент, который не дает просмотры, исчезает из эфира. Безусловно, есть исключения, но основная доля телепрограмм всегда учитывает запрос. И если вам кажется, что это вы махнули рукой на телевидение, то по факту это значит лишь то, что телевидение махнуло рукой на вас.

Соцсети заронили в своих пользователей иллюзию, что именно они и есть норма. На самом деле – нет. Вполне возможно, что в телевизоре вы найдете ответы на многие свои вопросы. Например, о том, почему вас нет в повестке кандидатов в президенты. Почему ваши запросы не находят в ней отражение. Почему то, что вам по душе – пользуется исчезающе малым спросом. И наоборот.



Телевизор влияет на мнение зрителей

Возможно, вы поймете, почему перед выборами никто с вами не говорит. Почему политическое меню состоит из блюд, которые вы не заказывали. Почему вам раз за разом приходится выбирать меньшее зло. И голосовать не столько "за" своего, сколько "против" откровенно чужих.

Безусловно, можно гордиться тем, что меньшинство порой оказывается самым прогрессивным классом. Тем, что оно думает на перспективу и создает картинку будущего.

Но на выборах все эти различия исчезают. Потому что ценность галочки в бюллетене не зависит от того, чья именно рука ее ставит. Равно как не имеет значение и то, из какого именно бумажника достают купюру, чтобы оплатить ею товар. Иногда, чтобы понять страну, нужно вынырнуть из соцсетей и включить телевизор. Он отрезвляет.