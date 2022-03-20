Сеанс психотерапии от Арестовича: как пережить фазу апатии и выиграть войну

Алексей Арестович объяснил, почему сейчас всем "так тяжело", и наверняка будет еще труднее – наступила третья фаза психологического опустошения. Главный посыл обращения: "выигрывает тот, кто воюет, сколько может, а потом – сколько нужно".

Украинцы ощущают апатию

Советник президента записал видеообращение, где объяснил, что основным чувством, нависающим тяжестью во время третьей фазы психологического опустошения, является апатия.

Внимание Переговоры продолжаются ежедневно: разговор делегаций Украины и России запланирован на понедельник

Третья фаза психологического опустошения подкрадывается на мягких лапах, она характеризуется апатией, нависающей обузой.

– отметил Арестович.

Это означает, что:

мы очень устали: как ни крути, но 26 суток, почти месяц в таком режиме – это уже перебор для любого человека. Впереди еще месяц, по-видимому. фронт заморозился: с одной стороны хорошо, на нас не наступают, а с другой – и мы не наступаем, а потому ярких событий нет, которые вызывают всплеск адреналина, позволяют порадоваться. Превращается все в скучную работу, не доставляющую ни радости, ни эйфории. Все понимают продолжительность пути. И все понимают, что это долго и скучно жить подобным образом. скапливаются ошибки: наши личные, ошибки на фронте.

Проблема Мариуполя разъедает сознание каждого совестливого человека. Поступает информация о погибших детях, о разрухе и убийствах в деревнях. Мы понимаем, что армия воюет вовсю, но всю территорию защитить не могут. Что есть, и что еще будут жертвы,

– заметил Арестович.

Дезинформация и фейки

Арестович также пояснил, что следующее, что ухудшает состояние украинцев сегодня, это распространение дезинформации со стороны РФ и наших "оппозиционеров".

Мол, что всех сдадут на переговорах. И люди начинают в нее верить. Но этому тоже объяснение: первое – туман вокруг темы переговоров, которого не избежать.

Советник добавил, что согласно Международному праву Украине запрещено сообщать, что происходит на переговорах.

"Власть может только комментировать в общем. Что, к сожалению, не вызывает доверия, чем, собственно, и пользуются оппозиции и РФ", – добавил Арестович.

Все это усиливается усталостью

Арестович также предупредил, что скоро самые большие кумиры, как Ким, Арестович уже не будут так подбадривать украинцев, потому что все устали, а гормоны выгорели.

Более того, советник предсказал, что маятник уйдет в другую сторону – мы будем считать кумирами других.

Быстрая дружба заканчивается длинной враждой, длинная вражда заканчивается быстрой дружбой, и вот так, волнами,

– заметил Алексей Арестович.

Где брать силы в этом случае?

Именно на этой фазе, считает Арестович, и начинается война: здесь все поймут, кто чего стоит. Потому что выигрывает только тот, кто сначала воюет, сколько может, а потом воюет, сколько нужно.

Арестович предупредил, что общество разделится:

На тех, кто устал, не может, в апатии, проломился, не может найти в себе силы, болеет, но все же идет вперед. И держит состояние.

И на тех, кто с радостью воспользуется вышеперечисленными причинами для того, чтобы развалиться и разтечься, как медуза.

Хочу предупредить, что Россия однозначно предпримет попытку второй волны наступления, поэтому в ближайшее время на нас могут посыпаться новости: "белорусские войска перешли", – хотя это еще мы посмотрим. Или – "Россия непонятно откуда нашла резервы и пошла в наступление" – хотя, это тоже еще посмотрим,

– сообщил советник.

То есть внешних причин для разочарований и усталости будет очень-очень много. Впрочем, надо помнить, что наша психика работает следующим образом: есть состояние, а затем она ищет символическую привязку, чтобы укрепить его.

Причины всегда будут, не будет оснований, психика всегда их придумает.

Акцент на самонаблюдение и причинно-следственную связь

Алексей Арестович посоветовал во время этой третьей фазы психологического опустошения помнить о самонаблюдении и силе характера. Самонаблюдение должно быть по линии внимания на свое состояние и его причину.

Когда собаке бросают палку, она смотрит на палку. А когда палку бросают льву – он смотрит на бросившего,

– привел в пример высказывание Арестовича.

Он также объяснил, что, к сожалению, не все смогут выстоять. Дошедших до победы будет меньше, чем сломающихся.

Теперь апатия, неверие, злоба, разочарование, мстительность будут только расти, по мнению Алексея Арестовича, а вот, каких масштабов эти ощущения достигнут, будет зависеть именно от каждого из нас.

Отказ от борьбы не имеет оправданий – это решение

И надо понимать, что Бог не посылает человеку испытаний, с которыми он не может справиться. Когда человек говорит у меня нет сил, опускает руки и рушится – это его личное решение,

– отметил Арестович.

Но добавил, что война всегда показывает, кто есть кто. В этом столкновении с реальностью нужно очень много воли и силы, чтобы удержаться.

Но свобода – это выбор, и он всегда происходит по одному принципу – сдаться мы всегда выбираем сами. Алексей Арестович обратился к украинцам с призывом не сдаваться преждевременно.

Арестович о третьей фазе психологической усталости: как с этим бороться – смотреть видео