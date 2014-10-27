Себастьян Ожье досрочно защитил титул чемпиона мира

Себастьян Ожье досрочно завоевал второй подряд титул чемпиона мира по классическому ралли. Пилот "Фольксвагена" стал недосягаем для конкурентов в общем зачете, выиграв предпоследний этап сезона в Испании.

Для того, чтобы сохранить корону, Ожье достаточно было взять хотя бы одно очко, опередив при этом партнера по команде Яри-Матти Латвалу.

Фин мчался, как мог, выиграл больше всех — восемь спецучастков. Однако к финишу последнего 17 допа Себастьян добрался на 11 секунд быстрее. Пришлось Яри-Матти ограничиться второй ступенью каталонского этапа и вторым в карьере серебром чемпионата.

С третьим результатом дистанцию ​​отчетного этапа преодолел "Форд" еще одного финна — Мико Хирвонена. Лучший из украинцев Юрий Протасов к финишу добрался в шаге от зачетной зоны — на одиннадцатом месте. А вот Валерий Горбань стал шестым в зачете WRC-2.