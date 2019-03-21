Себестоимость продукции "Метинвест" увеличилась на 35%, значительно выросли расходы на транспорт

На показатель повлияли затраты на транспорт, рост зарплаты персонала и операционные курсовые убытки.

Себестоимость продукции, производимой на предприятиях горно-металлургической группы "Метинвест", в 2018 году выросла на 35% по сравнению с предыдущим годом – до 9,093 млрд долларов. Существенное влияние на увеличение показателя себестоимости продукции оказали возросшие транспортные затраты.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Себестоимость выросла в основном из-за увеличения стоимости товаров и услуг для перепродажи на 1,339 млрд долларов, преимущественно чушкового чугуна и металлопродукции, а также из-за роста потребления закупаемого сырья ввиду увеличения производства кокса, агломерата, жидкого чугуна и сортового проката, роста цен на лом и ферросплавы (311 млн долларов), роста затрат на энергоресурсы на 175 млн долларов на фоне повышения цен и объемов потребления, увеличения затрат на персонал на 166 млн долларов из-за повышения зарплаты на производственных активах (дважды, как в 2017 году, так и в 2018-м по итогам полугодовой оценки персонала: на 15% в июне 2017-го, на 5% в октябре 2017-го, на 25% в апреле 2018-го, на 10% в октябре 2018-го) и соответствующих соцвзносов.

Кроме того, возросли расходы на транспортировку сырья и материалов на 87 млн долларов, главным образом, на фоне увеличения затрат на ж/д перевозки в США, связанные с внутренними поставками угля, увеличением платы за пользование вагонами в Украине, а также ростом объемов ж/д перевозок.

В процентном соотношении к консолидированной выручке себестоимость реализованной продукции выросла на 1 п.п. по сравнению с 2017 годом – до 77% в 2018 году.

В 2018 году затраты на дистрибуцию выросли на 23% – до 885 млн долларов в основном из-за роста стоимости услуг по транспортировке. Рост расходов на ж/д услуги на 54 млн долларов преимущественно обусловлен увеличением платы за пользование вагонами в Украине на фоне увеличения перевозок железорудной и металлопродукции по железной дороге. Затраты на фрахт выросли на 52 млн долларов из-за увеличения на 27% объемов реализации металлопродукции в Европу, Ближний Восток и Северную Африку, Юго-Восточную Азию, Северную Америку и прочие регионы, а также из-за глобального роста ставок фрахта на фоне повышения цен на нефть на 31%, что было частично компенсировано сокращением объемов реализации железорудной продукции в Китай на 50%. Прочие транспортные расходы, связанные с погрузкой/разгрузкой и хранением, выросли на 54 млн долларов из-за увеличения объемов реализации чушкового чугуна в Северную Америку, а также плоского проката и квадратной заготовки в страны Ближнего Востока и Северной Африки и Юго-Восточной Азии. Это также было частично компенсировано сокращением объемов реализации железорудной продукции в Китай.

В процентном соотношении к консолидированной выручке затраты на дистрибуцию снизились на 1 п.п. по сравнению с предыдущим годом – до 7% в 2018 году.

В 2018 году общие и административные расходы выросли на 17% – до 226 млн долларов главным образом из-за увеличения расходов на оплату труда и профессиональных услуг. В процентном соотношении к консолидированной выручке общие и административные расходы не изменились и составили 2% в 2018 году.

В 2018 году прочие операционные расходы составили 120 млн долларов по сравнению с 39 млн долларов прочих операционных доходов годом ранее. В первую очередь, это было связано с операционными курсовыми убытками в размере 70 млн долларов в отчетном периоде из-за переоценки торговой дебиторской задолженности. В 2017 году операционные курсовые доходы составили 66 млн долларов. Кроме того, обесценивание торговой и прочей дебиторской задолженности выросло на 66 млн долларов, в основном, из-за обесценения НДС к возмещению активов, контроль над которыми был потерян, в размере 46 млн долларов. Затраты на благотворительность и социальную деятельность выросли на 6 млн долларов в результате увеличения инвестиций в городах присутствия. Это было частично компенсировано увеличением прочих доходов на 14 млн долларов и списанием некоторой кредиторской задолженности в размере 33 млн долларов.

В процентном соотношении к консолидированной выручке прочие операционные расходы в 2018 году составили 1% (0% в 2017 году).

"Метинвест" является вертикально-интегрированной группой из добывающих и металлургических предприятий. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.



Ранее ЦТС писал о том, что налоговые отчисления "Метинвеста" выросли на 50%. Компания увеличила выплату налогов и сборов до 22,2 млрд гривен.